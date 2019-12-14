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إبراهيموفيتش: مبابي يصنع الفارق

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:14 ص
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ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش
ريهام عبد المحسن
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أشاد السويدي زلاتان ابراهيموفيتش نجم لوس انجلوس جالاكسي الأمريكي السابق بالظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو داليما كما أكد النجم السويدي أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الحالي هو الأقرب للظاهرة رونالدو من بين اللاعبين الحاليين.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات صحفية:" لاعبي المفضل؟ لقد كان دائمًا رونالدو الحقيقي نجم البرازيل، عندما كان يلعب، أراد الجميع تقليده".

وأضاف:"لقد كان يتمتع بأسلوب أنيق للغاية وهو من جعلني أشاهد المباريات على التلفاز".

واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته قائلاً :"لم أعد أرى الكثير ممن يشبهه هذه الأيام، ربما مبابي الذي يصنع الفارق، إنه لاعب صغير في السن ونتمنى أن يكون دائمًا جائعًا ومتحمسًا لكرة القدم، كي يستمر في التقدم وتحقيق المزيد، فمن الصعب أن تُبقي رأسك باردًا".

واستقر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المهاجم السابق للوس أنجلوس جالاكسي مطلع الشهر الجاري على وجهته الجديدة بعد رحيله عن فريقه الأمريكي.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أنه على الرغم من أن إبراهيموفيتش لم يتحدث صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ناديه الجديد إلا أنه كشف لأصدقائه أنه سينتقل إلى ميلان الإيطالي خلال الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن هناك اختلافات على صيغة العقد بشكل عام لأن إبرا غير راضٍ عن عرض ميلان البالغ مليوني يورو فقط لأول 6 أشهر بالإضافة إلى 4 ملايين يورو للموسم المقبل بالإضافة إلى أن استمرار التعاقد بينهما يرتبط بموقف النادي من التأهل للبطولات الأوروبية بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن هناك مجموعة خاصة من المستشارين يدرسون الموقف حاليا إلى جانب وكيل اللاعب مينو رايولا.
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