هل ينجح مورينيو في إقناع نجم توتنهام بالبقاء ؟

أفادت تقارير صحفية فرنسية إسبانية بأن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتنهام يسعى بكل قوته للوقوف في وجه فريقه السابق ريال مدريد الذي يسعى لضم نجم الفريق الدنماركي كريستيان إريكسن.



وذكرت صحيف ة آس الإسبانية أن ريال مدريد ارتبط بالتوقيع مع كريستيان إريكسن في الصيف الماضي وكان توتنهام يرغب في الحصول على مبلغ كبير يتخطى 70 مليون يورو من أجل التخلي عن نجمه وفي نفس الوقت كان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يتجاهله من أجل الفرنسي بول بوجبا.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه بسبق صعوبة التوقيع مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد فإن ريال مدريد أمام خيارين الآن، الأول كريستيان أريكسن المطلوب من أندية أخرى مثل مانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، والهولندي فان دي بيك نجم آياكس أمستردام الذي ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات مؤخرًا.

وسلطت صحيفة آس الإسبانية الضوء على تصريح جوزيه مورينيو عندما تولى تدريب توتنهام خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو قبل أسابيع والذي قال فيه أنه يحب فلورنتنيو بيريز رئيس ريال مدريد لكن الآن يقف في وجهه من أجل إريكسن.



وأكدت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية أن المدير الفني البرتغالي يرغب في إقناع النجم الدنماركي بتجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2020.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه عادة ما يتجاهل مورينيو الأسئلة في المؤتمرات الصحفية التي تتوجه له بشأن إريكسن ويقول أنه سيبقى في بعض الأحيان.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية مطلع الشهر الحالي أن واحد من ألمع نجوم توتنهام يصر على الرحيل عن الفريق في ظل توقعات بتدخب أكثر من نادي من أجل إقناعه للفوز بخدماته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام ما زال مصراً على الرحيل عن فريقه في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن النجم الدنماركي سيقاوم كل العروض التي سيقدمها له توتنهام من أجل تجديد عقده ومواصلة رحلته الكروية مع الفريق الإنجليزي الطموح.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن عقد إريكسن البالغ من العمر 27 عاماً ينتهي نهاية الموسم الكروي الحالي وأنه رفض في أكثر من مرة تمديد عقده مع الفريق، حيث يطمح في خوض تجربة كروية جديدة خارج إنجلترا.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الآمال كانت معلقة على جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتنهام من أجل إقناع كريستيان إريكسن بالاستمرار مع الفريق لاسيما وأن توتنهام عاد إلى سكة الانتصارات من جديد تحت قيادة المدرب البرتغالي الاستثنائي رغم أن النجم الدنماركي مصر على الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن يوفنتوس وإنتر ميلان من أكثر الأندية المهتمة بالفوز بخدمات كريستيان إريكسن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأن ريال مدريد مُعجب بدوره بالنجم الدنماركي الذي لمع نجمه كثيراً في السنوات الأخيرة.