برشلونة يخطط لضم نجم نابولي

كشفت تقارير صحفية إسبانية إيطالية أن برشلونة أخبر مسئولي نابولي الإيطالي عن رغبتهم في ضم رويز في 2020 ولكن هذا لا يعني أنه تقدم في المفاوضات، حيث أن ريال مدريد بدوره يترقب اللحظة المناسبة لضم نجم خط الوسط الإسباني.



وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مسئولي برشلونة أخبروا ممثلي فابيان رويز أنهم مستعدون للقيام بضم نجم خط وسط نابولي في الصيف المقبل لقد كان هذا مجرد إعلان نوايا ولم تصل المفاوضات إلى أبعد من ذلك.



وأكدت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية تواجد ريال مدريد أيضا في السباق على نجم ريال بيتيس السابق، حيث أن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي استفسر شخصيا عن رويز وإمكانياته.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن فابيان عرض عليه مؤخرًا عقد جديد من قبل النادي الإيطالي وأن النجم الأسباني متفائل جدًا ومن المحتمل أن يقبل العرض.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن رويز يرغب في الاستمرار في نابولي وهو على استعداد لقبول اقتراح النادي الإيطالي بزيادة بند الشرط الجزائي إلى 180 مليون يورو مما سيحميه من تقدم مفاوضات برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي الذين تم ربطهم جميعًا بضم نجم خط الوسط.



وذكرت الصحيفة الإيطالية أن رويز ظهر على رادار برشلونة في بداية الموسم الحالي، حيث قد لعب 14 مباراة مع نابولي منهم 4 في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن نابولي تعاقد مع فابيان رويز قادمًا من ريال بيتيس مقابل 30 مليون يورو في صيف عام 2018 وعقد ممتد حتى عام 2023 وأرسل كلا من الفريق الملكي والكتالوني كشافتهم في العديد من المباريات لمراقبته.



وكشفت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي أن إدارة برشلونة الإسباني تخطط للفوز بخدمات البرازيلي ويليان نجم تشيلسي وفابيان رويز نجم نابولي عقب نهاية عقودهما في الصيف الحالي لتدعيم صفوف الفريق الذي يُنافس على أكثر من بطولة محلية وقارية.



وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن كلا من ويليان وفابيان رويز يستطيعان الرحيل مجاناً عقب نهاية تعاقدهما مع عدم وجود اتفاقات جديدة لتجديد تعاقدهما، حيث ارتبط البرازيلي ويليان دائماً بخطوة الرحيل المحتملة إلى العملاق الكتالوني في الوقت الذي يرغب فيه ناديه اللندني في تجديد عقده لموسمين إضافيين.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ويليان كان قد صرح أن العرض الوحيد الرسمي الذي تلقاه من إدارة النادي الكتالوني كان العام الماضي عقب كأس العالم 2018 وكان يُقدر حينها بـ 50 مليون جنيه إسترليني وتم رفضه.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أهمية ويليان ظهرت بشدة في تشكيل تشيلسي هذا الموسم لقيادة مجموعة الشباب الذين يشكلون قوام الفريق وسجل ويليان ثلاثة أهداف وصنع مثلها في 11 مُباراة شارك فيها مع البلوز هذا الموسم.