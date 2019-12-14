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بوفون: مواجهة ريال مدريد أمر ممتع
السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:58 ص
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ريهام عبد المحسن
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أعرب الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس بأن مواجهة ريال مدريد المحتملة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا ستكون ممتعة وذلك عقب تأهل السيدة العجوز كمتصدر للمجموعة الرابعة ومن المحتمل أن يواجه ريال مدريد بعدما احتل الملكي المركز الثاني في مجموعته خلف باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال بوفون في تصريحات نقلتها صحيفة توتو سبورت :"مقابلة ريال مدريد أمر ممتع دائمًا، احترم تاريخ ولاعبي الملكي بشدة".
وأضاف:"بالرغم من طريقة نهاية آخر مباراة في مدريد، فإنني أنظر لتلك اللعبة بعقلية إيجابية، المواجهة الأخيرة كانت مثالًا على التصميم والقوة".
وتابع :"لذلك في هذه الحالة، هناك فريقان رائعان سيقابلان بعضهما البعض مجددًا".
واختتم بوفون تصريحاته عن البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله في الفريق، قائلا "أتحدث مع رونالدو دائمًا وما يجب أن يعرفه أنه بطل بالنسبة لنا ودائما ما يكون حاسما ومثالا للكثيرين".
ومن المتوقع أن يواجه الملكي 4 فرق قوية وهي بايرن ميونخ ويوفنتوس ومانشستر سيتي وليفربول حامل اللقب، بينما يعتبر لايبزيج الألماني هو الخيار الأقل رعبا للميرينجي في الدور المقبل.
وكشفت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي أن قرعة دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستقام يوم الإثنين 16 ديسمبر في سويسرا قد تسفر عن مواجهة محتملة بين يوفنتوس وريال مدريد أي أن كريستيانو رونالدو مرشح للعودة إلى سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد لأول مرة منذ انتقاله إلى صفوف السيدة العجوز في صيف عام 2018.
وذكر موقع دياريو آس الإسباني أن باريس سان جيرمان الفرنسي تعادل مع ريال مدريد الإسباني بهدفين لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال اوروبا هذا الموسم على ملعب الأخير سانتياجو بيرنابيو معقل الفريق الملكي. جاء هدفي الميرنجي عن طريق كريم بنزيما بينما نجح كلا من كيليان مبابي وبابلو سارابيا في تسجيل هدفي النادي الفرنسي في الدقائق الأخيرة قبل نهاية المباراة.
وأوضح الموقع الإسباني أن فريقي باريس سان جيرمان وريال مدريد حسما تأهلهما في تلك المجموعة بينما يتنافس كلا من كلوب بروج البلجيكي وجالطا سراي التركي على المركز الثالث المؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.
وأشار الموقع الإسباني إلى أنه هناك احتمالية لمواجهة ريال مدريد في الدور المقبل من البطولة مع فرق : يوفنتوس الإيطالي أو بايرن ميونخ الالماني أو مانشستر سيتي الإنجليزي بعد تأهلها كأوائل عن مجموعاتها.
وأفاد الموقع الإسباني بأن كريستيانو رونالدو نجح مع السيدة العجوز في ضمان صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة. ومن المحتمل أن تسفر القرعة التي ستجري الإثنين 16 ديسمبر في سويسرا عن احتمالية مواجهة بين يوفنتوس وريال مدريد أي أنه قد يظهر كريستيانو رونالدو في سانتياجو بيرنابيو لأول مرة منذ انتقاله من المرينجي إلى السيدة العجوز في صيف عام 2018
وقال بوفون في تصريحات نقلتها صحيفة توتو سبورت :"مقابلة ريال مدريد أمر ممتع دائمًا، احترم تاريخ ولاعبي الملكي بشدة".
وأضاف:"بالرغم من طريقة نهاية آخر مباراة في مدريد، فإنني أنظر لتلك اللعبة بعقلية إيجابية، المواجهة الأخيرة كانت مثالًا على التصميم والقوة".
وتابع :"لذلك في هذه الحالة، هناك فريقان رائعان سيقابلان بعضهما البعض مجددًا".
واختتم بوفون تصريحاته عن البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله في الفريق، قائلا "أتحدث مع رونالدو دائمًا وما يجب أن يعرفه أنه بطل بالنسبة لنا ودائما ما يكون حاسما ومثالا للكثيرين".
ومن المتوقع أن يواجه الملكي 4 فرق قوية وهي بايرن ميونخ ويوفنتوس ومانشستر سيتي وليفربول حامل اللقب، بينما يعتبر لايبزيج الألماني هو الخيار الأقل رعبا للميرينجي في الدور المقبل.
وكشفت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي أن قرعة دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستقام يوم الإثنين 16 ديسمبر في سويسرا قد تسفر عن مواجهة محتملة بين يوفنتوس وريال مدريد أي أن كريستيانو رونالدو مرشح للعودة إلى سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد لأول مرة منذ انتقاله إلى صفوف السيدة العجوز في صيف عام 2018.
وذكر موقع دياريو آس الإسباني أن باريس سان جيرمان الفرنسي تعادل مع ريال مدريد الإسباني بهدفين لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال اوروبا هذا الموسم على ملعب الأخير سانتياجو بيرنابيو معقل الفريق الملكي. جاء هدفي الميرنجي عن طريق كريم بنزيما بينما نجح كلا من كيليان مبابي وبابلو سارابيا في تسجيل هدفي النادي الفرنسي في الدقائق الأخيرة قبل نهاية المباراة.
وأوضح الموقع الإسباني أن فريقي باريس سان جيرمان وريال مدريد حسما تأهلهما في تلك المجموعة بينما يتنافس كلا من كلوب بروج البلجيكي وجالطا سراي التركي على المركز الثالث المؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.
وأشار الموقع الإسباني إلى أنه هناك احتمالية لمواجهة ريال مدريد في الدور المقبل من البطولة مع فرق : يوفنتوس الإيطالي أو بايرن ميونخ الالماني أو مانشستر سيتي الإنجليزي بعد تأهلها كأوائل عن مجموعاتها.
وأفاد الموقع الإسباني بأن كريستيانو رونالدو نجح مع السيدة العجوز في ضمان صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة. ومن المحتمل أن تسفر القرعة التي ستجري الإثنين 16 ديسمبر في سويسرا عن احتمالية مواجهة بين يوفنتوس وريال مدريد أي أنه قد يظهر كريستيانو رونالدو في سانتياجو بيرنابيو لأول مرة منذ انتقاله من المرينجي إلى السيدة العجوز في صيف عام 2018
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