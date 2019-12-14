بوفون: مواجهة ريال مدريد أمر ممتع



وأوضح الموقع الإسباني أن فريقي باريس سان جيرمان وريال مدريد حسما تأهلهما في تلك المجموعة بينما يتنافس كلا من كلوب بروج البلجيكي وجالطا سراي التركي على المركز الثالث المؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.



وأشار الموقع الإسباني إلى أنه هناك احتمالية لمواجهة ريال مدريد في الدور المقبل من البطولة مع فرق : يوفنتوس الإيطالي أو بايرن ميونخ الالماني أو مانشستر سيتي الإنجليزي بعد تأهلها كأوائل عن مجموعاتها.