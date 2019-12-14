Advertisements
Advertisements
Advertisements

بوفون: مواجهة ريال مدريد أمر ممتع

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:58 ص
Advertisements
بوفون
بوفون
ريهام عبد المحسن
Advertisements
أعرب الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس بأن مواجهة ريال مدريد المحتملة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا ستكون ممتعة وذلك عقب تأهل السيدة العجوز كمتصدر للمجموعة الرابعة ومن المحتمل أن يواجه ريال مدريد بعدما احتل الملكي المركز الثاني في مجموعته خلف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال بوفون في تصريحات نقلتها صحيفة توتو سبورت :"مقابلة ريال مدريد أمر ممتع دائمًا، احترم تاريخ ولاعبي الملكي بشدة".

وأضاف:"بالرغم من طريقة نهاية آخر مباراة في مدريد، فإنني أنظر لتلك اللعبة بعقلية إيجابية، المواجهة الأخيرة كانت مثالًا على التصميم والقوة".
وتابع :"لذلك في هذه الحالة، هناك فريقان رائعان سيقابلان بعضهما البعض مجددًا".

واختتم بوفون تصريحاته عن البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله في الفريق، قائلا "أتحدث مع رونالدو دائمًا وما يجب أن يعرفه أنه بطل بالنسبة لنا ودائما ما يكون حاسما ومثالا للكثيرين".

ومن المتوقع أن يواجه الملكي 4 فرق قوية وهي بايرن ميونخ ويوفنتوس ومانشستر سيتي وليفربول حامل اللقب، بينما يعتبر لايبزيج الألماني هو الخيار الأقل رعبا للميرينجي في الدور المقبل.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي أن قرعة دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستقام يوم الإثنين 16 ديسمبر في سويسرا قد تسفر عن مواجهة محتملة بين يوفنتوس وريال مدريد أي أن كريستيانو رونالدو مرشح للعودة إلى سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد لأول مرة منذ انتقاله إلى صفوف السيدة العجوز في صيف عام 2018.

وذكر موقع دياريو آس الإسباني أن باريس سان جيرمان الفرنسي تعادل مع ريال مدريد الإسباني بهدفين لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال اوروبا هذا الموسم على ملعب الأخير سانتياجو بيرنابيو معقل الفريق الملكي. جاء هدفي الميرنجي عن طريق كريم بنزيما بينما نجح كلا من كيليان مبابي وبابلو سارابيا في تسجيل هدفي النادي الفرنسي في الدقائق الأخيرة قبل نهاية المباراة.

وأوضح الموقع الإسباني أن فريقي باريس سان جيرمان وريال مدريد حسما تأهلهما في تلك المجموعة بينما يتنافس كلا من كلوب بروج البلجيكي وجالطا سراي التركي على المركز الثالث المؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وأشار الموقع الإسباني إلى أنه هناك احتمالية لمواجهة ريال مدريد في الدور المقبل من البطولة مع فرق : يوفنتوس الإيطالي أو بايرن ميونخ الالماني أو مانشستر سيتي الإنجليزي بعد تأهلها كأوائل عن مجموعاتها.

وأفاد الموقع الإسباني بأن كريستيانو رونالدو نجح مع السيدة العجوز في ضمان صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة. ومن المحتمل أن تسفر القرعة التي ستجري الإثنين 16 ديسمبر في سويسرا عن احتمالية مواجهة بين يوفنتوس وريال مدريد أي أنه قد يظهر كريستيانو رونالدو في سانتياجو بيرنابيو لأول مرة منذ انتقاله من المرينجي إلى السيدة العجوز في صيف عام 2018
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محتمله مانشستر سيتي الأن

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

هل يتعرض الأهلي للعقوبات بسبب التعاقد مع كهربا؟.. القيعي يُجيب

منذ حوالي 10 ساعات

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يجهز ملف كامل لعقاب كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ حوالي 9 ساعات

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

منذ أقل من ساعة

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ حوالي 9 ساعات

عبد الحفيظ يكشف مميزات صفقة كهربا ويوضح السبب وراء عقوبة ربيعة

منذ حوالي 8 ساعات

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 25 مارس.. الملكي يرد على الصفقة الكبري

زميل كريستيانو رونالدو يشعل صراعا بين برشلونة وريال مدريد

كريستيانو رونالدو يمنع نجم ريال مدريد من الانتقال إلى يوفنتوس

يوفنتوس ينافس ريال مدريد على ضم نجم باريس سان جيرمان

اخبار ريال مدريد اليوم| حسم أولي صفقات الصيف.. جوارديولا يهدد زيدان في يناير

رونالدو مرشح لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:29 م

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

02:46 ص

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

11:16 م

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

11:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status