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والد نيمار يوضح ملابسات الدعوى المرفوعة ضد برشلونة
السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:50 ص
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عبدالقادر عرابي
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أوضح والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعبد ناديباريس سان جيرمان، ملابسات الدعوى القضائية، التي قرر نجله رفعها ضد ناديه السابق برشلونة.
وتحدث والد نيمار لوسائل الإعلام في إسبانيا، في تصريحات تناقلتها صحيفة ماركا الإسبانية قائلاً: "شعرنا بالأذى حين رحل نيمار عن برشلونة عام 2017، الأمر يتعلق بمشكلة مع رئيس النادي جوزيه ماريا بارتوميو، وبالتالي الدعوى القضائية كانت قديمة.
وأضاف: " في الوقت ذاته ليست لدينا مشاكل أو خلافات مع بارتوميو أو نادي برشلونة خلال الوقت الحالي، الأمور كلها تسير بشكل جيد".
وعن عودته مرة أخرى لنادي برشلونة، تابع: " يرتبط نيمار بعقد ساري مع باريس سان جيرمان يمتد لعام 2022، نيمار يركز الآن على أن يكون فعالاً خلال المباريات".
وزعمت صحيفة موندو ديبورتيفو يوم أمس أن نيمار يتهم نادي برشلونة بعدم دفع مبلغ من راتب اللاعب يقدر بحوالي 43.6 مليون يورو، بالإضافة لـ 10% من قيمة هذا المبلغ، وذلك أثناء قيام النادي الكتالوني بتجديد تعاقده عام 2017.
وكان نيمار على وشك العودة لنادي برشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، لكن تعنت إدارة باريس سان جيرمان في طلباتها المادية حالت دون إتمام الصفقة.
ويرتبط نيمار أيضاً بالعودة لنادي برشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعد التقارير التي أشارت باستعداد باريس سان جيرمان للتخلي عنه مقابل 180 مليون يورو.
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