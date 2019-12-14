والد نيمار يوضح ملابسات الدعوى المرفوعة ضد برشلونة





وزعمت صحيفة موندو ديبورتيفو يوم أمس أن نيمار يتهم نادي برشلونة بعدم دفع مبلغ من راتب اللاعب يقدر بحوالي 43.6 مليون يورو، بالإضافة لـ 10% من قيمة هذا المبلغ، وذلك أثناء قيام النادي الكتالوني بتجديد تعاقده عام 2017.





وكان نيمار على وشك العودة لنادي برشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، لكن تعنت إدارة باريس سان جيرمان في طلباتها المادية حالت دون إتمام الصفقة.