سعد رمضان يحيي حفل رأس السنة في باريس













يقدم المطرب سعد رمضان، هذا العام حفل ليلة رأس سنة استثانئ في العاصمة الفرنسية باريس.والمقرر أن يقدم سعد رمضان، باقة من أجمل أعماله الغنائية الحديثة والقديمة خلال الحفل ليكون حفل غنائي مميز، كما أنه يقدم بعض الأعمال الغنائية لفنانين أخرى مثل عبد الحليم حافظ وفيروز.يشار إلى أن آخر أعمال سعد، كليب "شو محسودين"، الذي طرحته "روتان"ا عبر موقع "يوتيوب" في بداية يناير 2019، والأغنية من كلمات علي المولى، ألحان جاد قطريب، توزيع: جيمي حداد، والكليب من إخراج وليد ناصيف.وحققت أغنية "شو محسودين" لسعد رمضان، ملايين المشاهدات على موقع "يوتيوب"، واجتازت حاجز الـ6 ملايين مشاهدة، كما احتل سعد رمضان، المرتبة الأولى في لبنان بأغنية "شو محسودين"، والتي تصدرت كل الأغاني في لبنان عبر تطبيق "ديزر" للموسيقى.