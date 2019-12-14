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رئيس نادي بايرن ميونخ متردد بشأن ضم نجم برشلونة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:43 ص
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برشلونة
برشلونة
عبدالقادر عرابي
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أثار رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني كارل هاينز رومينيجه الغموض حول موقف البرازيلي الدولي فيليبي كوتينيو لاعب نادي بايرن ميونخ، من الإستمرار رفقة النادي البافاري خلال الفترة القادمة.


وكشف رومينيجه أن كوتينيو ما زال يحتاج لبعض الوقت للتأقلم على أجواء الكرة الألمانية، مشدداً على أنه في نفس الوقت لاعب رائع يمتلك إمكانيات عالية.


وقال روومنيجيه: " سنؤجل اتخاذ القرار لما بعد نهاية الموسم، لن نتناقش في مسألة التوقيع معه حالياً، حينما يحين الوقت المناسب سنقرر هل سنوقع معه أم لا".


وتابع: "نحتاج لأن نتخذ وقتنا بالكامل لتقييمه، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب في نهاية الموسم، يجب أن نتحلى بالصبر تجاه جميع اللاعبين".


وأضاف: " كوتينيو لاعب رائع لا خلاف على ذلك، لكنه يجب عليه بذل مزيد من الجهد، لكي يستطيع التأقلم على أجواء الكرة الألمانية، وبالتالي نتخذ القرار الصحيح بتفعيل بند شراء تعاقده من عدمه".


ومن جانبه صرح كوتينيو في وقت سابق برغبته في البقاء مع بايرن ميونخ، مشيراً على أنه يشعر بالسعادة رفقة النادي البافاري".


وإنتقل كوتينيو مطلع هذا الموسم لصفوف بايرن ميونخ قادماً من نادي برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتضمن أحقية الشراء مقابل مبلغ 120 مليون يورو.


ويستعد بايرن ميونخ لإستضافة فيردر بريمن السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني بملعب أليانز أرينا.
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