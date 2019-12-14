رونالدينيو يصدم ميسي بتصريح مثير

أثار نجم نادي برشلونة ومنتخب البرازيل السابق رونالدينيو الجدل، بتصريح مثير حول أيقونة نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.







واعترف رونالدينيو أنه لا يرى ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، مشدداً على أنه لا يحب المقارنات في كرة القدم.





وكشف رونالدينيو عن صعوبة الإعتراف بأن ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، في ظل وجود الثلاثي مارادونا وبيليه والظاهرة رونالدو، مشيراً إلى أن كرة القدم كانت مختلفة كثيراً في السابقز





وبسؤاله حول الكرة الذهبية السادسة، التي حسمها ميسي منذ أيام، قال رونالدينيو: "ميسي صديق مفضلل بالنسبة لي ورمز لنادي برشلونة، أن سعيد من أجله".





وتابع: " إذا كنا نتحدث حول الأفضل ي التاريخ، فهناك رونالدو ومارادونا وبيليه، لكن ميسي هو الأفضل حالياً في العالم في الوقت الحالي، وليس في التاريخ".





وأتم: " من الصعب تحديد من هو الأفضل في التاريخ، لا أحب عقد المقارنات في كرة القدم".





وكان ميسي قد حسم صراع الكرة الذهبية مطلع شهر ديسمبر الحالي في فرنسا، متفوقاً على نجمي ليفربول فيرجيل فان دايك وساديو ماني، ونجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو.