Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تعليق من وائل جمعة على تعاقد الأهلي مع كهربا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:18 ص
Advertisements
وائل جمعة
وائل جمعة
حسام مجدي
Advertisements
أعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة 13 ديسمبر رسميا التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" نجم نادي الزمالك السابق لمدة 4 مواسم ونصف.

تعليق وائل جمعة على تعاقد الأهلي مع كهربا

وعلق وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والمحلل الفني الحالي على تعاقد المارد الأحمر مع كهربا.


وكتب وائل جمعة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمود كهربا مبروك عودتك لبيتك مره تانيه المسئوليه كبيره والتحدي عظيم".


وأنهى وائل جمعة حديثه قائلا: "مبروك عليك النادي الأهلي".


ويتمكن كهربا من اللحاق بمران الأهلي الجماعي خلال الأيام القادمة بشكل طبيعي ولكنه لن يتمكن من المشاركة في المباريات مع الفريق قبل إنطلاق سوق الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير القادم.


موعد مباراة النادي الأهلي القادمة القادمة

ويستعد النادي الأهلي لموجهة نظيره نادي حرس الحدود يوم الأحد القادم 15 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


ترتيب النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 5 مباريات خاضها الفريق الأحمر حت الآن في بطولة الدوري وبفارق نقطة وحيده عن نادي المقاولون العرب صاحب صدارة الجدول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبارايات الاهلي تعاقد الاهلي مع كهربا الدوري المصري الممتاز اليوم الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 10 ساعات

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

منذ حوالي 7 ساعات

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 16 ساعة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

هل يتعرض الأهلي للعقوبات بسبب التعاقد مع كهربا؟.. القيعي يُجيب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يجهز ملف كامل لعقاب كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عبد الحفيظ يكشف مميزات صفقة كهربا ويوضح السبب وراء عقوبة ربيعة

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد عبور الاتحاد.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

كهربا اللاعب رقم "13" الذي ينتقل من الزمالك إلى الأهلي

كهربا بين جنة مؤمن زكريا ونار حمودي في الأهلي

الأهلي يحاول إقناع فايلر بضم كهربا

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: حسم صفقة نارية.. أول رد فعل من الزمالك على ضم كهربا.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:29 م

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

02:46 ص

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

11:16 م

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

11:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status