أول تعليق من وائل جمعة على تعاقد الأهلي مع كهربا

أعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة 13 ديسمبر رسميا التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" نجم نادي الزمالك السابق لمدة 4 مواسم ونصف.





تعليق وائل جمعة على تعاقد الأهلي مع كهربا



وعلق وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والمحلل الفني الحالي على تعاقد المارد الأحمر مع كهربا.





وكتب وائل جمعة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمود كهربا مبروك عودتك لبيتك مره تانيه المسئوليه كبيره والتحدي عظيم".





وأنهى وائل جمعة حديثه قائلا: "مبروك عليك النادي الأهلي".





ويتمكن كهربا من اللحاق بمران الأهلي الجماعي خلال الأيام القادمة بشكل طبيعي ولكنه لن يتمكن من المشاركة في المباريات مع الفريق قبل إنطلاق سوق الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير القادم.





موعد مباراة النادي الأهلي القادمة القادمة



ويستعد النادي الأهلي لموجهة نظيره نادي حرس الحدود يوم الأحد القادم 15 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.