تشكيل السد القطري الموقع لمواجهة مونتيري المكسيكي

يستعد السد القطري، لخوض ثاني مبارياته في كأس العالم للأندية والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، عندما يلتقي مونتيري المكسيكي، في دور الثمانية للبطولة.





وكان السد القطري، خاض أولى مبارياته عندما فاز على هينجين بطل أوقيانوسيا، بثلاثية مقابل هدف وحيد ب

المباراة الإفتتاحية، حيث يشارك السد في البطولة بإعتباره صاحب الأرض ومنظم البطولة بالإضافة إلى أنه حامل لقب دوري قطر للمحترفين النسخة الماضية.