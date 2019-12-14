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تشكيل السد القطري الموقع لمواجهة مونتيري المكسيكي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:14 ص
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السد القطري
السد القطري
محمد الصو
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يستعد السد القطري، لخوض ثاني مبارياته في كأس العالم للأندية والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، عندما يلتقي مونتيري المكسيكي، في دور الثمانية للبطولة.


وكان السد القطري، خاض أولى مبارياته عندما فاز على هينجين بطل أوقيانوسيا، بثلاثية مقابل هدف وحيد بالمباراة الإفتتاحية، حيث يشارك السد في البطولة بإعتباره صاحب الأرض ومنظم البطولة بالإضافة إلى أنه حامل لقب دوري قطر للمحترفين النسخة الماضية.


موعد مباراة السد القطري ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

ويلتقي السد القطري نظيره مونتيري المكسيكي، اليوم السبت 14 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


القنوات الناقلة لمباراة السد القطري ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

وتُذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HDالناقل الحصريه، بالإضافة إلى قنوات الكأس القطرية.


وكان السد أعلن عن غياب عبدالعزيز الأنصاري مهاجم الفريق، حتى نهاية البطولة بسبب تعرضه للإصابة بالعضلة الخلفية خلال مباراة هينجين الأولى.


ويلتقي الفائز من مباراة اليوم مع ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح الاربعاء المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي.


ومن المُنتظر أن يبدأ السد القطري بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: سعد الشيب.


خط الدفاع: عبد الكريم حسن - خوخي بو علام - طارق سلمان.


خط الوسط: سالم الهاجري - جابي - يونج جو - حسن الهيدوس.


خط الهجوم: أكرم عفيف - بغداد بونجاح - نام تاي هي
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الكلمات المفتاحية

كاس العالم للاندية بقطر السد القطري ومونتيري السد القطري

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