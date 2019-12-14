مونتيري المكسيكي .. معذب العرب في كأس العالم للأندية







يحتضن ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، مواجهة هامة ومرتقبة تجمع السد ضد مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.





ويسعى نادي السد لتخطي عقبة مونتيري، أملاً في الصعود للدور قبل النهائي وملاقاة ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.





لكن السد سيتعين عليه مواجهة فريق متمرس في بطولة كأس العالم للأندية أمام الأندية العربية خصيصاً، بل ويتفوق على العرب باكتساح خلال هذه البطولة، إذ واجه العرب 4 مناسبات، فاز في ثلاث منها وخسر مرة وحيدة.





ويلقي لكم موقع الفجر الرياضي، الضوء على تاريخ المواجهات العربية مع الفريق المكسيكي، قبيل ساعات من مواجهة السد ضد مونتيري.





2011 – مونتيري ضد الترجي التونسي



كانت بداية مشاركات مونتيري في البطولة عام 2011 في اليابان، حين خسر إفتتاحية مبارياته أمام كاشيوا ريسول منظم البطولة، ليواجه الترجي التونسي الخاسر أمام السد القطري في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.





حسم مونتيري المركز الخامس بنتيجة 3-2 على الترجي، سجل لمونتيري هيرام ماير ودي نيجريس وخيسوس زافالا، مقابل يانيك نيانج وخالد المويلحي للترجي.





2012 – مونتيري ضد الأهلي



هذه المرة واجه مونتيري نادي القرن في أفريقيا على المركزين الثالث والرابع، حيث خسر الأهلي من كورينثيانز البرازيلي وخسر مونتيري أمام تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، وذلك في البطولة المقامة في اليابان.





حسم مونتيري المركز الثاني أمام الأهلي بثنائية دون رد، سجلها خيسوس كورونا لاعب نادي بورتو الحالي، وسيزار دلجادو.





2013 – مونتيري ضد الأهلي والرجاء المغربي



هذه المرة واجه مونتيري فريقان عربيان في بطولة واحدة، حيث واجه في الدور الأول نادي الرجاء البيضاوي المغرب منظم البطولة وقتذاك، وخسر أمام الرجاء بهدفين مقابل هدف، حيث سجل للرجاء شمس الدين الشطيبي وجويهي، فيما سجل هدف مونتيري شيفا بافون، في مباراة إمتدت لأشواط إضافية بعد التعادل 1-1، وكانت هذه الهزيمة الأولى لمونتيري أمام العرب.





واجه مونتيري الأهلي مجدداً في مباراة المركزين الخامس والسادس، بعد أن خسر الأخير أمام جوانزو إيفجراندي الصيني بقيادة مارشيلو ليبيفي الدور الأول، لكن الفريق المكسيكي كبد الأهلي أكبر هزيمة في تاريخه في البطولة بخماسية مقابل هدف، حيث سجل للأهلي عماد متعب، بينما سجل لمونتيري سيزار دلجادو "ثنائية" وهومبيرتو سوازو ونيري كاردوزو ولياندرو لوبيز.