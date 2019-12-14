التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي





التشكيل المتوقع لتشيلسي في مواجهة بورنموث :-



واستقر فرانك لامبارد على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام بورنموث، حيث سيدخل المدرب الإنجليزي بالقوة الضاربة للفريق من أجل تحقيق الانتصار في هذة الجولة من البريميرليج، خاصة بعد الخسارة الأخيرة من فريق إيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك، ويأتي التشكيل المتوقع للبلوز كالتالي :-





حراسة المرمى : كيبا.



خط الدفاع : جيمس - زوما - روديجير - ازبيلكوتا.



خط الوسط : جورجينهو - كانتي - مونت - بوليسيتش - ويليان.



خط الهجوم : تامي ابراهام.





ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز :-



ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحل فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، ويأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.