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تفاصيل اختراع "GPS" مصري.. (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
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أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
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كشف الدكتور حمادة رزق، مدرس مساعد بقسم هندسة الحاسبات جامعة طنطا، تفاصيل اختراعه الجديد، الذي يفوق نظام GPS" العالمي، مؤكدا أنه حصل على المركز الثاني عالميا في المؤتمر الدولي لنظم المعلومات الجغرافية بأمريكا.

وأشار "رزق"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد فايق في برنامجه "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، الجمعة، إلى أنه تخصص في الهندسة الجغرافية، ويستكمل دراسته حاليا في اليابان، حيث يعمل على تصميم برامج تسهل من الوصول إلى الأماكن الضيقة، مؤكدا أنه نجح في تصميم برنامج يتفوق على الـ "gps" في دقة التتبع بنسبة 202%.

وكشف أن وزارة الاتصالات ستضم برنامجه إلى شبكة الاتصالات المصرية قريبا.

من جانبه، علق الإعلامي أحمد فايق: "يعني عندنا مخترع مصري، والدولة لم تتركه وحرصت على ضمه إليها".
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الكلمات المفتاحية

مصر آثار بني سويف GPS

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