كيف يتم تأمين شرم الشيخ؟.. محافظ جنوب سيناء يجيب "فيديو"



وأكد "فودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، على هامش منتدى شباب العالم، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذع على فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أن شرم الشيخ آمنة بنسبة 100% بشهادة زائريها، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بشرم الشيخ هي المسئولة عن تأمين مدينة شرم الشيخ حاليًا، وليس قوات الجيش.



وأضاف أن أي شخص يقوم بعمل مخالف يتم القبض عليه وضبطه فورًا، لافتًا إلى أنه لا يوجد كمائن في شرم الشيخ؛ لأن المدينة كلها مراقبة بالكاميرات، متابعًا: "كل حاجة مراقبة، ولو حد غلط في ثانية هيتجاب".



وأشار إلى أن هناك سور أمني يحيط بمدينة شرم الشيخ ويبلغ طوله 36 كيلومترا يبدأ من مدخل المدينة حتى منطقة نبق وتم الانتهاء منه خلال 4 أشهر فقط، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد أن يقوم باختراقه، ومن يحاول أن يحدث ثغرة في السور الأمني سيتم القبض عليه خلال 5 دقائق، كون السور مراقب بالكاميرات من جانب مديرية الأمن.





كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن الأساليب المتبعة في تأمين مدينة شرم الشيخ وهى واحدة من أهم المدن السياحية في العالم، مؤكدا إن إمكانيات المصريين جبارة، متابعًا: "إحنا عباقرة، المصريين مالهومش حل".