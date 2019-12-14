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تعليق قوي للطالب السوداني "جون" ضحية التنمر بعد جلوسه إلى جوار الرئيس

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:35 ص
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الرئيس السيسي وإلى جواره جون
الرئيس السيسي وإلى جواره جون
جرجس ميلاد
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علق جون منتوث، الطالب جنوب السوداني ضحية التنمر، على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاختياره للجلوس إلى جواره، أثناء حضور حفل انطلاق مسرح شباب العالم بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وقال "جون"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنه لم يصدق نفسه أنه سيجلس بجوار الرئيس السيسي، وكان سعيد للغاية، لافتا إلى أنه لم يتحدث مع الرئيس، وشاهدوا مسرحية الافتتاح.

وتابع: "أنا أول مرة أزور شرم الشيخ.. مصر بلدي وأنا مولود هنا، واللي فات مات، ونسيت اللي حصل"، لافتًا إلى أن هناك جلسة غدا مع الرئيس السيسي.

ووجه "جون" رسالة للرئيس السيسي قائلا: "شكرًا على توجيهك دعوة لي لحضور المؤتمر، وربنا يحفظك ويحفظ شعب مصر، ومصر والسودان شعب واحد".

وتنطلق فعاليات "منتدى شباب العالم " في نسخته الثالثة في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ بسيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تشهد هذا العام مناقشة العديد من القضايا المحورية؛ كما يضم المنتدى هذا العام العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.

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الكلمات المفتاحية

شرم الشيخ جون المتنمرين الثلاثة السيسي التنمر

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