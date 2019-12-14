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إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر (صور)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:53 ص
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بوابة الفجر
عبدالحافظ حمدي
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أحيت ملكة الإحساس النجمة اللبنانية إليسا حفلا غنائيًا ضخمًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة ٦ أكتوبر بحضور عدد من نجوم الفن ومشاهير الإعلام.


كان ضمن الحضور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والكاتب الصحفي والإعلامي محمد فوده ،الفنانة دينا قؤاد، ايمان العاصي.


حضرت اليسا بصحبة مدير أعمالها بمصر تامر عبد المنعم وصعدت علي خشبة المسرح مردة لأغنية وطنية "بلادي" للبنان وسط أجواء من الحماس والإثارة.


بعدها قدمت اغنية"وحشتوني" ،" اعيش بحريه" ، " سهرني ياليل" ،"عيشالك" ، "لولا الملامة" لوردة و"نسم علينا الهوا " لفيروز ،"أجمل إحساس " ، "يا مرايتي" .. وغيرها ممن تفاعل معها الحضور على مدي أكثر من ساعة ونصف الساعة.


وقبيل ختام الخفل قام خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باهدائها درع الجامعة تقديرا لمشوارها الفني كأفضل مطربة بالعام العربي.


إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر (صور)
إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر (صور)
إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر (صور)
إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر (صور)
إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر (صور)
إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر (صور)
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