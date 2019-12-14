إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر (صور)





أحيت ملكة الإحساس النجمة اللبنانية إليسا حفلا غنائيًا ضخمًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة ٦ أكتوبر بحضور عدد من نجوم الفن ومشاهير الإعلام.



