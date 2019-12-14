الزمالك يجهز ملف كامل لعقاب كهربا





وأفادت تقارير صحفية أن نادي الزمالك يملك مستندات جديدة سيقدمها فى شكواه فى اللاعب بالاتحاد الدولي لكرة القدم، تؤكد أن كهربا كانت النية لديه للرحيل عن الزمالك رغم سريان تعاقده بتحريض من مسؤولي الأهلي من أجل الانضمام للفريق.





وسيرسل الزمالك مستندات في شكواه للاتحاد الدولي ما يثبت صحة نية كهربا فى الرحيل بأن اللاعب لم يشترك مع أفيش بشكل منتظم وحدثت بينه وبين النادي البرتغالي عدة مشاكل ما أدى لفسخ التعاقد للانضمام إلى الأهلي.