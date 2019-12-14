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الزمالك يجهز ملف كامل لعقاب كهربا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:39 ص
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كهربا
كهربا
محمد جمال
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قررت إدارة نادي الزمالك الدفاع عن حقها فى اللاعب محمود عبد المنعم كهربا والذى إنضم امس الجمعه رسميًا للنادي الأهلي فى صفقة إنتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.


ويضم نادي الزمالك مستندات جديدة تفيد موقف النادي فى الشكوي المقدمة في اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما رحل كهربا عن صفوف نادي الزمالك للدوري البرتغالي بينما يؤكد الزمالك أن اللاعب لديه عقد ساري ولا يحق له الرحيل، وبالفعل هناك نزاع بين نادى الزمالك ومحمود عبد المنعم كهربا وبالفعل شارك اللاعب فى صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ببطاقة دولية مؤقتة لحين حل النزاع المقام بينه وبين الزمالك.


وأفادت تقارير صحفية أن نادي الزمالك يملك مستندات جديدة سيقدمها فى شكواه فى اللاعب بالاتحاد الدولي لكرة القدم، تؤكد أن كهربا كانت النية لديه للرحيل عن الزمالك رغم سريان تعاقده بتحريض من مسؤولي الأهلي من أجل الانضمام للفريق.


وسيرسل الزمالك مستندات في شكواه للاتحاد الدولي ما يثبت صحة نية كهربا فى الرحيل بأن اللاعب لم يشترك مع أفيش بشكل منتظم وحدثت بينه وبين النادي البرتغالي عدة مشاكل ما أدى لفسخ التعاقد للانضمام إلى الأهلي.


ويذكر أن كهربا لم يشارك مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي سوي فى 5 مباريات سجل خلالهم هدف وحيد.
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عقد كهربا مع الأهلي انتقالات يناير الزمالك

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