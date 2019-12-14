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تفاصيل إنشاء أول منطقة صناعية في شرم الشيخ (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:56 ص
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شرم الشيخ
شرم الشيخ
جرجس ميلاد
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قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه حيث تم تخصيص 14 ألف فدان بأبو زنيبة لإقامة مدينة صناعية عالمية، مؤكدا أنها ستكون أول مدينة صناعية في شرم الشيخ، كاشفا أنها ستكون قائمة على المواد التعدينية.

وأوضح "فودة" خلال مقابلته مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه تغطية خاصة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القرى الجديدة في سيناء متكاملة بالكامل وبها كل الخدمات.

وأشار فودة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بعملية تنمية ومتابعة دورية للمشروعات القومية بسيناء، وسيقوم بتفقد جامعة الملك سلمان التي ستبدأ الدراسة بها والعمل بها في عام 2021.

وأكد أن مدينة شرم الشيخ لا يوجد بها كمائن لأنها مؤمنة بالكامل بالكاميرات، مشيرا إلى أن السور الأمني الموجود في مدينة شرم الشيخ يبلغ طوله 36 كيلومترا يبدأ من مدخل شرم الشيخ حتى منطقة نبق وتم الانتهاء منه خلال 4 أشهر فقط، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد أن يقوم باختراقه، ومن يحاول أن يحدث ثغرة في السور الأمني سيتم القبض عليه خلال 5 دقائق، كون السور مراقب بالكاميرات من جانب مديرية الأمن.
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الكلمات المفتاحية

شرم الشيخ المنطقة المركزية للاعمال

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