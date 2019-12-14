التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال والترجي في كأس العالم للأندية





القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والترجي التونسي بكأس العالم للأندية



وتُذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HDالتاقل الحصري لمباريات البطولة، بالإضافة إلى قناة الكأس الرياضية 3، وقناة TVR 1 الرومانية، وقناة الكأس الرياضية 6، وقناة M4 Sport المجرية.





ومن المُقرر أن يلتقي الفائز من تلك المباراة مع فلامينجو البرازيلي حامل كأس الليبرتادوريس في نصف النهائي، فيما يلتقي الخاسر مع المهزوم من مباراة السد القطري ومونتيري المكسيكي على تحديد المركزين الخامس والسادس.





ومن المتوقع أن يدخل الروماني لوشيسكو المدير الفني للهلال بتشكيل مكون من:-



حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.



خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك.



خط الوسط: سالم الدوسري - عبد الله عطيف - محمد كنو - أندريه كارييو.



خط الهجوم: سيباستيان جيوفينكو - بافيتيمبي جوميس.