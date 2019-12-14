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تعرف على تفاصيل ثاني أكبر متحف في مصر.. "انجز خلال عام واحد" (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:10 ص
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متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ
جرجس ميلاد
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استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسؤليتي"، على قناة "صدى البلد"، مشروع متحف شرم الشيخ، مؤكدا أنه يعتبر ثاني أكبر متحف في مصر بعد المتحف الكبير الموجود في المنطقة الأثرية بمنطقة الأهرامات.

وأوضح موسى، أن المرحلة الأولى من متحف شرم الشيخ سيتم افتتاحها في شهر أبريل من العام المقبل، مشيرا إلى أنه سيضم 30 ألف قطعة أثرية، موضحا أن شركة وطنية نجحت في إنجاز 90% من متحف شرم الشيخ خلال عام، ويتم التجهيز في التشطيبات النهائية حتى يتم افتتاح الجزء الرئيسي من المتحف في الموعد المحدد.

من جانبه، أوضح اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، أن هناك مشروع مستقبلي لتحويل المسافة من متحف مدينة شرم الشيخ حتى خليج نعمة، إلى طريق مخصص للمشاة.
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متحف شرم الشيخ توك شو أخبار أحمد موسى

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