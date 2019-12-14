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"تحذيرات الأرصاد.. واختراع (GPS) مصري .. وبكاء عمرو أديب".. أبرز أخبار توك شو يوم الجمعة
السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:03 ص
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هدى عبد الرازق - رقية جمال - أمنية فوزي - جرجس ميلاد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الجمعة، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"
استمرت تحذيرات هيئة الأرصاد، على لسام الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، الذى اكد إننا نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من الأمس، ولكن اليوم هناك هدوء في نشاط الرياح مع سطوع الشمس، وانحصار فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا فقط.
وزير الأوقاف: علوم الدنيا وطلبها لا يقل أجرا وثوابا عن الدين
فيما أفتى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بضرورة الاجتهاد في عمل الدنيا، قائلا إن الله سبحانه وتعالى رفع شأن العلم والعلماء فقال: " قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ"، والرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: " منْ سَلَكَ طَريقًا يَبْتَغِي فِيهِ علْمًا سهَّل اللَّه لَه طَريقًا إِلَى الجنةِ"، وقال أيضًا: "مَن خَرج في طَلبِ العِلم فهوَ في سَبِيلِ اللهِ حتى يَرجِعَ".
مصري يخترع برنامج يتفوق على "GPS": التطبيق في مصر قريبا
كما أعلن حمادة رزق، مدرس مساعد بقسم هندسة الحاسبات جامعة طنطا، أنه حصل على المركز الثاني عالميا في المؤتمر الدولي لنظم المعلومات الجغرافية بأمريكا، موضحًا أنه نجح في تصميم برنامج يتفوق على الـ "gps" في دقة التتبع بنسبة 202%.
نجدة الطفل تكشف مفاجأة عن واقعة "قول لأبوك يجي ياخدك"
وكشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، تفاصيل واقعة الفيديو الذي تم تداوله لأم تضرب ابنها بطريقة وحشية وتجبره على توجيه رسالة لوالده لينفق عليه، ويأخذه للعيش معه، حيث كانت تردد الأم بالفيديو: "قول لأبوك يجي ياخدك أنا مش هربي ولاد حد".
بعد وفاة مخرج البرنامج.. عمرو أديب يبكى على الهواء (فيديو)
حبس الإعلامي عمرو أديب، دموعة بعد أن عرض صورة لمخرج البرنامج شريف السقا الذي وافته المنية مساء أمس، معقبا: "علمونا في الإعلام منعيطش على الهواء.. ومكنتش أتخيل أن الصورة هتأثر فيا كده".
بعد جلوسه بجانب الرئيس.. ضحية التنمر: "نسيت اللي فات" (فيديو)
وكشف جون منتوث، الطالب جنوب السوداني ضحية التنمر، تفاصيل جلوسه بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي في انطلاق مسرح شباب العالم بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.
الروبوت صوفيا هذه رسالتي للعالم من خلال منتدى الشباب (فيديو)
وبعثت الروبوت صوفيا، رسالة للعالم كله من خلال منتدى شباب العالم، وهي: "إذا كنت تريد أن تذهب بسرعة اذهب وحدك، ولكن إذا كنت تريد أن تذهب لمسافة بعيدة اذهب مع صُحبة، ولكن إذا كنت تريد أن تذهب لمصر فعليك أن تصطحب جهاز تكييف للهواء".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الجمعة، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"
استمرت تحذيرات هيئة الأرصاد، على لسام الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، الذى اكد إننا نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من الأمس، ولكن اليوم هناك هدوء في نشاط الرياح مع سطوع الشمس، وانحصار فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا فقط.
وزير الأوقاف: علوم الدنيا وطلبها لا يقل أجرا وثوابا عن الدين
فيما أفتى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بضرورة الاجتهاد في عمل الدنيا، قائلا إن الله سبحانه وتعالى رفع شأن العلم والعلماء فقال: " قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ"، والرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: " منْ سَلَكَ طَريقًا يَبْتَغِي فِيهِ علْمًا سهَّل اللَّه لَه طَريقًا إِلَى الجنةِ"، وقال أيضًا: "مَن خَرج في طَلبِ العِلم فهوَ في سَبِيلِ اللهِ حتى يَرجِعَ".
مصري يخترع برنامج يتفوق على "GPS": التطبيق في مصر قريبا
كما أعلن حمادة رزق، مدرس مساعد بقسم هندسة الحاسبات جامعة طنطا، أنه حصل على المركز الثاني عالميا في المؤتمر الدولي لنظم المعلومات الجغرافية بأمريكا، موضحًا أنه نجح في تصميم برنامج يتفوق على الـ "gps" في دقة التتبع بنسبة 202%.
نجدة الطفل تكشف مفاجأة عن واقعة "قول لأبوك يجي ياخدك"
وكشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، تفاصيل واقعة الفيديو الذي تم تداوله لأم تضرب ابنها بطريقة وحشية وتجبره على توجيه رسالة لوالده لينفق عليه، ويأخذه للعيش معه، حيث كانت تردد الأم بالفيديو: "قول لأبوك يجي ياخدك أنا مش هربي ولاد حد".
بعد وفاة مخرج البرنامج.. عمرو أديب يبكى على الهواء (فيديو)
حبس الإعلامي عمرو أديب، دموعة بعد أن عرض صورة لمخرج البرنامج شريف السقا الذي وافته المنية مساء أمس، معقبا: "علمونا في الإعلام منعيطش على الهواء.. ومكنتش أتخيل أن الصورة هتأثر فيا كده".
بعد جلوسه بجانب الرئيس.. ضحية التنمر: "نسيت اللي فات" (فيديو)
وكشف جون منتوث، الطالب جنوب السوداني ضحية التنمر، تفاصيل جلوسه بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي في انطلاق مسرح شباب العالم بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.
الروبوت صوفيا هذه رسالتي للعالم من خلال منتدى الشباب (فيديو)
وبعثت الروبوت صوفيا، رسالة للعالم كله من خلال منتدى شباب العالم، وهي: "إذا كنت تريد أن تذهب بسرعة اذهب وحدك، ولكن إذا كنت تريد أن تذهب لمسافة بعيدة اذهب مع صُحبة، ولكن إذا كنت تريد أن تذهب لمصر فعليك أن تصطحب جهاز تكييف للهواء".
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