"تحذيرات الأرصاد.. واختراع (GPS) مصري .. وبكاء عمرو أديب".. أبرز أخبار توك شو يوم الجمعة

هدى عبد الرازق - رقية جمال - أمنية فوزي - جرجس ميلاد



تناولت برامج "التوك شو" مساء الجمعة، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.



استمرت تحذيرات هيئة الأرصاد، على لسام الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، الذى اكد إننا نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من الأمس، ولكن اليوم هناك هدوء في نشاط الرياح مع سطوع الشمس، وانحصار فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا فقط.

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

استمرت تحذيرات هيئة الأرصاد، على لسام الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، الذى اكد إننا نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من الأمس، ولكن اليوم هناك هدوء في نشاط الرياح مع سطوع الشمس، وانحصار فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا فقط.