التشكيل المتوقع وموعد مباراة برشبونة ضد ريال سوسيداد





التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد ريال سوسيداد



وفي ضوء تلك الغيابات، فمن المتوقع أن يخوض فالفيردي المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن



خط الدفاع: سيرخي روبيرتو – صامويل أومتيتي – كليمون لونجليه – جونيور فيربو



خط الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – فرانكي دي يونج



خط الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان.





التشكيل المتوقع لريال سوسيداد ضد برشلونة.



بينما من المتوقع أن يخوض إيمانول ألجواسيل بارينتشيا مواجهة برشلونة بالأسماء الآتية.



حراسة المرمى: أليكس روميرو



خط الدفاع: جوسيبا زالدوا – إيجور زوبلديا – دييجو يورينتي – ناتشو مونريال



خط الوسط: أندير جيفارا – ميكيل ميرينو – مارتن أوديجار



خط الهجوم: ميكيل أويارزابال – ويليان جوسيه – بوراو.