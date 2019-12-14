لقاء سويدان تهنئ ريم هلال بحفل زفافها (صورة)











احتفلت مساء أمس الفنانة ريم هلال، بحفل زفافها بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك بحضور عدد كبير من النجوم الفن.وحرصت الفنانة لقاء سويدان، على تهنئة ريم هلال، ونشرت صور حفل الزفاف ، عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".وعلقت لقاء سويدان على الصور قائلة: "ألف مليون مبروك يا روحي ، يارب تتهني".وحرص بعض النجوم على حضور حفل زفاف ريم هلال، وخصوصًا من فنانات مسلسل" البيت الكبير "وهما الفنانة دنيا المصري، عبير منير، مها احمد، لقاء سويدان، وغيرهم من النجوم.