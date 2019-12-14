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موعد مباراة تشيلسي وبورنموث اليوم السبت 13/12/2019| مشاهدة مباراة تشيلسي وبورنموث بث مباشر KSA Live HD
السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:36 ص
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محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، لاستضافة مباراة قوية على ستامفورد بريدج ملعبه، أمام بورنموث، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويطمح تشيلسي، لتحقيق فوزًا على أرضه ووسط جماهيره، وحصد ثلاث نقاط للحفاظ على مركزه الرابع في جدول الترتيب.
موعد مباراة تشيلسي وبورنموث بالبريميرليج
ويستضيف ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، مباراة تشيلسي ضد بورنموث، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
ويحتل تشيلسي بقيادة فرانك لامبارد المدير الفني، المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد بورنموث بالمركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة بجدول البريميرليج.
وكان تشيلسي حقق مؤخرًا فوزًا على ليل الفرنسي بهدفين مقابل هدف وحيد، بدوري أبطال أوروبا ويحتل المركز الثاني ويتأهل للدور المقبل رفقة فالنسيا الإسباني، صاحب الصدارة.
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