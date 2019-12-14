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موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم السبت 13/12/2019| مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد بث مباشر beIN Live HD

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:32 ص
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ليفربول
ليفربول
أحمد عصام
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يواجه فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره فريق واتفورد يوم السبت 14 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد معقل الريدز ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد :-

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق واتفورد في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت دولة المغرب العربي، حيث ستذاع المباراة بين فريق ليفربول وفريق واتفورد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.


ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز :-

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحل فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، ويأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.


وكان قد نجح الريدز في تحقيق الفوز على فريق سالزبورج النمساوي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وأيضاً انتصر على فريق بورنموث بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الماضية بالبريميرليج.
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ليفربول ضد واتفورد جدول مبارايات اليوم الان الدوري الانجليزي

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