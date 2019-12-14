اليوم.. انطلاق قافلة طبية من كلية الطب بجامعة الزقازيق برأس غارب



وأضاف وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، أن التخصصات المتواجده بالقافلة هي: أ.د:شريف هليل مدرس الجراحة العامة والأورام، أ.د: محمود البلاط مدرس الجراحة العامة والأورام، أ.د: أحمد الجبالي مدرس أمراض الباطنة والمتوطنة، أ.د: حامد جبران أستاذ الأشعة التشخيصية.



وتابع وكيل وزارة الصحة، يبدأ الكشف يوميًا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرًا.

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن تواجد أطباء برتوكول كلية الطب جامعة الزقازيقبمستشفى رأس غارب المركزي ولمدة أسبوع.ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه سيتم تواجد القافلة الطبية خلال الفترة من اليوم السبت 14 إلى الخميس 19 ديسمبر 2019، بعدد كاف من التخصصات الطبية المختصة.