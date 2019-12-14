Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. انطلاق قافلة طبية من كلية الطب بجامعة الزقازيق برأس غارب

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:22 ص
Advertisements
الدكتور تامر مرعى
الدكتور تامر مرعى
محمد طه
Advertisements
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن تواجد أطباء برتوكول كلية الطب جامعة الزقازيق
بمستشفى رأس غارب المركزي ولمدة أسبوع.

ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه سيتم تواجد القافلة الطبية خلال الفترة من اليوم السبت 14 إلى الخميس 19 ديسمبر 2019، بعدد كاف من التخصصات الطبية المختصة.
 
وأضاف وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، أن التخصصات المتواجده بالقافلة هي: أ.د:شريف هليل مدرس الجراحة العامة والأورام، أ.د: محمود البلاط مدرس الجراحة العامة والأورام، أ.د: أحمد الجبالي مدرس أمراض الباطنة والمتوطنة، أ.د: حامد جبران أستاذ الأشعة التشخيصية.

وتابع وكيل وزارة الصحة، يبدأ الكشف يوميًا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظات أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ حوالي 6 ساعات

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك من مرتضي منصور للرد على الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: موعد مباراة كهربا ضد الزمالك.. حقيقة إيقافه 6 أشهر.. والأهلي يفاجيء الأبيض بخطوة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

هل يتعرض الأهلي للعقوبات بسبب التعاقد مع كهربا؟.. القيعي يُجيب

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الكشف بـ"جنيه واحد" والعمليات مجانا.. قافلة طبية تضم عددا من التخصصات بمستشفى الغردقة العام

محافظ البحر الأحمر يتفقد مستشفى شلاتين وأعمال القافلة الطبية (صور(

"معًا لعلاج الإنسان".. قافلة طبية بالمجان في جامعة الزقازيق (صور)

قافلة طبية علاجية مجانية بمستشفى غارب المركزي

البحر الأحمر في 24 ساعة.. قافلة علاجية مجانية برأس غارب.. شيف يرسم الخطيب وأحمد أحمد على "بيتزا"

وكيل صحة الشرقية يتفقد القافلة الطبية بجزيرة النص في فاقوس (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:29 م

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

11:16 م

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

11:52 م

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

09:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status