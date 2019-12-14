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حسام فارس لـ"الفجر الفني" أتمنى تقديم مشاهد "أكشن".. ودائما أتذكر هذه المقولة لعادل إمام عند اختيار أدواري (حوار)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:25 ص
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بوابة الفجر
حوار ولاء عبد الناصر
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ممثل موهوب استطاع أن يثبت موهبته للجميع، وله العديد من الأدوار المميزة التى مازالت عالقة فى أذهان الجمهور.

فتح الفنان حسام فارس قلبه ل "الفجر الفني" وتحدث عن تجربته الجديدة فى فيلم "عيد جواز"، بداياته فى مجال التمثيل، المواقف الصعبة التى واجهته فى الوسط الفني.

وإلى نص الحوار:

فى البداية .. نهنئك على مشاركتك فى فيلم "عيد جواز".. كيف كانت التجربة فى هذا العمل؟
التجربة كانت ممتعة جدا وجميلة وأنا سعدت بهذه التجربة وخاصة أن العمل مع شخص مثل المخرج أحمد عبد الظاهر جعلنى أوافق على العمل، لأنى من قبل تعاونت معه وهو شخص مجتهد ومحب لعمله وواعي وفاهم لشغله.

وكيف تم ترشيحك لهذا الدور؟
تم ترشيحي من قبل مخرج العمل أحمد عبد الظاهر تواصل معى، وأنا أعجبت بالورق وقصة الفيلم مشوقة وهى ماشجعتنا للمشاركة فى هذا العمل.

كواليس العمل مع نجوم 'عيد جواز' وخاصة الفنانة دوللي شاهين؟
الكواليس كانت فى منتهي الخب والتعاون وخاصة أننى اشتغلت من قبل مع محمد سليمان، ندي بهجت، إيهاب فهمي، ودوللي شاهين على الرغم من أنه أول عمل يجمعني معاها إلا أن كواليس العمل معاها جميلة جدا، فهى شخصية لطيفة ومحبة لعملها ومجتهدة وعكس ما تخيلته قبل العمل معاها.

وما الشخصية التى تجسدها خلال فيلم "عيد جواز"؟
أجسد شخصية "تامر"، والعمل يدور فى حفل زواج لإحدي أصدقائنا وتتوالى الأحداث والمشاهد المشوقة.

من مكتشف موهبة حسام فارس وشجعه للدخول فى هذا المجال؟
فى المرحلة الإعدادية أتذكر أستاذة فاطمة مظهر، عندما طلبت منى التمثيل فى مسرح مدارس، وفى هذه الفترة قدمت مسرحية، وحصلت بها على المركز الأول من الجمهورية، ثم بعد ذلك تركت التمثيل ودخلت هندسة القاهرة، وعندما قابلت أستاذة فاطمة مرة أخرى وجهتنى للتقديم فى المعهد العالي للفنون المسرحية لاستثمار موهبتى وتطويرها.

وما المواقف الصعبة التي واجهتك فى بداية مشوارك الفني؟
هناك موقف صعب ومازالت اتعرض له فى الوسط الفني، وهو التنازل عن الكرامة من أجل العمل، وأنا من النوع الذي يكره هذا الأمر وأفضل إلا اشتغل لو تنازلت عن كرامتى، فأنا اتعامل مع الناس جميعها سواسية طالما هذا الشخص محترم.

ما أقرب الأدوار التي قدمتها لقلبك خلال مشوارك الفني؟
دور الملك فاروق فى مسلسل "ملكة فى المنفى"، الذي شاركت ببطولته مع الفنانة الكبيرة نادية الجندي، وهذا العمل يعتبر من أكثر الأعمال التى أحدثت طفرة فى مسيرتى الفنية.

وكيف ترى الفنانة نادية الجندي بحكم عملك معاها؟
نادية الجندي من الفنانات المميزات والفريدات، فهى إنسانة دؤبة جدًا فى عملها ومحبة جدا له، ولديها طاقة إيجابية ونشاط غريب، وتظهر بأقل عمرها، فهى حريصة على الرياضة وتحافظ دائماً على مظهرها الخارجي.

وما الدور الذي تتمني أن تقدمه خلال الفترة المقبلة؟
أتمنى تقديم عمل سينمائي "أكشن"، فأنا أحب هذه النوعية من الأفلام، ولدي الإمكانيات التى توهلنا لذلك فأنا أتمرن كثيراً، و اواظب دائماً على الرياضة.

ومع من من الممثلين الحاليين تتمنى العمل معه.. وكذلك أيضاً القدامي؟
أتمنى العمل مع الفنان محمد ممدوح، أيضاً أتمنى تكرار التجربة مع نيللي كريم، صبا مبارك .

ومن الفنانين القدامي كنت أتمنى العمل مع العبقري أحمد زكي، فهو من وجهة نظري كان من أفضل الفنانين المتواجدين فى مصر.

وما أكثر ممثل أثر فى شخصية "حسام فارس"؟
الفنان الراحل محمود مرسي، وهو من الفنانين الموهوبين جداً، الذين لم يأخذوا حقهم فى السينما.

وهل الفن يظلم بعض الفنانين رغم موهبتهم ؟
للأسف الفن معتمد أكثر على الحظ والعلاقات، فأنا اشاهد كثير من المواهب تظلم بسبب قلة علاقتها، ولكن فى النهاية كل شخص لديه رزق من الله.

وما النصيحة التى مازالت عالقة فى ذهنك من الفنانين الكبار؟
اتذكر دائما مقولة الزعيم عادل إمام عندما كنت اشتغل معه فى مسلسل "عوالم خفية" كان دائما يقول "أرفض بقوة الأدوار التى لا تضيف لك ستزيدك قوة وما تشتغلش أي حاجة".

وما كواليس العمل مع عادل إمام؟
أنا اشتغلت مع عادل إمام فى مسلسل "عوالم خفية" كضيف شرف ولكن الوقوف والعمل مع الزعيم إضافة لأي ممثل، وهو شخص حبوب وجميل فى التعامل.

هل توافق على دخول أولادك الوسط الفني؟
أنا لدي مايا وسيف ، وسيف دائماً يتحدث عن هذا الموضوع، ولكن أنا دائما انصحه بالاهتمام أولا بدراسته لأن مجال الفن متعب، يحتاج أن تكون ابن منتج أو ابن سوبر ستار، ولكن لو بدأت مثل أبيك من الصفر، ستتعب كثيرا.


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