بعد تكريمه في حفل وشوشة.. عمرو وهبة:"الجايزة اتكسرت قبل ما أروح"





أعلن الفنان عمرو وهبة عن تعرضه للحسد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".ونشر عمرو صورتين له، بعد تكريمه من مجلة وشوشة، وعلق عمرو على الصورة قائلاً: "شكرًا لكل اللى اهتم وصوتلي، والحمد لله الجايزة اتكسرت قبل ما أروح".يُشار أن عمرو خاض السباق الرمضاني بمسلسل "بدل الحدوتة ٣"، فيما حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، ولمسلسل بطولة دنيا سمير غانم،شيماء سيف، محمد سلام، دلال عبد العزيز، سارة ابراهيم،محمود أوتكا،محمد قاسم ،تأليف أيمن وتار،إخراج خالد الحلفاوى،إنتاج سينرجى.والجدير بالذكر أنَّ عمرو يشارك حاليًا في فيلم "ماكو " ، والفيلم بطولة قصي الخولي،نيكولا معوض وبسمة، الفيلم تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي