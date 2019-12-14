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مدرب الزمالك السابق.. هكذا ينجح كهربا مع الأهلي؟

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:05 ص
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كهربا
كهربا
ريهام عبد المحسن
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صرح أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق بأن نجاح صفقة محمود عبد المنعم كهربا المنتقل حديثاً إلى الأهلي تعتمد على اللاعب نفسه.

وقال نبيه في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"هذه ليست صفحتي وليس لدي صفحات على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام وقمت بالإبلاغ عن هذه الصفحة".

وأضاف :"لا أعرف من وراء هذه الصفحة وهو يسئ إلي بشكل كبير وهذا الأمر منتشر منذ العام الماضي، حيث سألني أحد الصحفيين في مونديال روسيا عن أحد الصور على الصفحة واخبرته بأنها مزيفة".

واختتم نبيه تصريحاته قائلاً :"شرف لي أن يتم ترشيحي لتدريب الزمالك في الفترة الماضية ونجاح صفقة كهربا مع الأهلي تعتمد على اللاعب نفسه من خلال ما سيقدمه في الملعب وأفضل مركز له المهاجم الوهمي وصانع الألعاب".
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الكلمات المفتاحية

كهربا في الاهلي الزمالك بيراميدز اسامة نبيه

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