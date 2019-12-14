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موعد مباراة الهلال والترجي اليوم السبت 13/12/2019| مشاهدة مباراة الترجي ضد الهلال بث مباشر beIN Live HD
السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:59 ص
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حسام مجدي
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يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره نادي ريال سوسيداد اليوم السبت 14 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد بالدوري الإسباني وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي ريال سوسيداد اليوم في بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب انويتا.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني
وستذاع مباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي ريال سوسيداد اليوم في بطولة الدوري الإسباني على قناة "بي إن سبورتس 3" بتعليق علي محمد علي.
تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال سوسيداد بالدوري الإسباني
حراسة مرمى: تير شيتجين
خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – بيكيه – أومتيتي – جونيور فيربو
خط الوسط: بوسكيتس – راكيتيتش – فرينكي دي يونجي
خط الهجوم: ميسي – سواريز – جريزمان.
ترتيب الفريقين بالدوري الإسباني
ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 34 نقطة من أصل 15 مياراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
بينما يتواجد نادي ريال سوسيداد في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 27 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها حتى الآن في البطولة
موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد بالدوري الإسباني وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي ريال سوسيداد اليوم في بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب انويتا.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني
وستذاع مباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي ريال سوسيداد اليوم في بطولة الدوري الإسباني على قناة "بي إن سبورتس 3" بتعليق علي محمد علي.
تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال سوسيداد بالدوري الإسباني
حراسة مرمى: تير شيتجين
خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – بيكيه – أومتيتي – جونيور فيربو
خط الوسط: بوسكيتس – راكيتيتش – فرينكي دي يونجي
خط الهجوم: ميسي – سواريز – جريزمان.
ترتيب الفريقين بالدوري الإسباني
ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 34 نقطة من أصل 15 مياراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
بينما يتواجد نادي ريال سوسيداد في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 27 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها حتى الآن في البطولة
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