موعد مباراة الهلال والترجي اليوم السبت 13/12/2019| مشاهدة مباراة الترجي ضد الهلال بث مباشر beIN Live HD





تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال سوسيداد بالدوري الإسباني





حراسة مرمى: تير شيتجين

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – بيكيه – أومتيتي – جونيور فيربو

خط الوسط: بوسكيتس – راكيتيتش – فرينكي دي يونجي

خط الهجوم: ميسي – سواريز – جريزمان.





ترتيب الفريقين بالدوري الإسباني



ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 34 نقطة من أصل 15 مياراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.