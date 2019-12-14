عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى









ورغم انتشار الشائعات بشكل كبير إلا أن الطرفين لم يعلقا عليها وفضلا الصمت.









مسلسل "شبر ميه" عبارة عن 50 حلقة، ومأخوذ من فورمات أجنبية، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الفن، أبرزه الفنان أحمد السعدني، نجلاء بدر، رجاء الجداوي، مراد مكرم، ثراء جبيل، المغربية طاهرة، نهى عابدين، محمد علي رزق، وهو من إخراج طارق رفعت، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ومن تأليف ورشة مكونة من 5 مؤلفين.





يشار إلى أن مسلسل" شبر مية" أول عمل يجمع بين الفنان أحمد السعدني وندى موسى والذي حقق نجاح كبير أثناء عرضه خلال الأيام الماضية عبر شاشة bmc.مسلسل "شبر ميه" عبارة عن 50 حلقة، ومأخوذ من فورمات أجنبية، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الفن، أبرزه الفنان أحمد السعدني، نجلاء بدر، رجاء الجداوي، مراد مكرم، ثراء جبيل، المغربية طاهرة، نهى عابدين، محمد علي رزق، وهو من إخراج طارق رفعت، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ومن تأليف ورشة مكونة من 5 مؤلفين.

انتشرت عبر السوشيال ميديا بشكل كبير شائعات عن زواج الفنان أحمد السعدني، والفنانة ندى موسى، والتي شاركته في بطولة مسلسل "شبر ميه".وتم تداول الشائعات بكثرة بعد تداول صور لهما في حفل زفاف، إلا أنه تم الكشف عن حقيقة هذه الصورة وهي من الحلقة الأخيرة في مسلسل "شبر ميه" الذي انتهى بزواجهما.ومما جعل البعض يتوقع بأن أحمد السعدني، "تزوج من الفنانة ندي موسى، هو وفاة طليقته منذ شهورز.