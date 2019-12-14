Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيسي وقرينته في افتتاح مسرح منتدى شباب العالم (صور)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
Advertisements
بوابة الفجر
جرجس ميلاد
Advertisements
حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، مساء الجمعة، العروض الفنية والمسرحية لمسرح شباب العالم بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، وذلك عشية انطلاق منتدي شباب العالم الثالث ٢٠١٩.

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مجموعة صور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للفاعلية المسرحية التي حضرها الرئيس وقرينته.

وقال "راضي" إن المسرح يهدف لأن يكون منصة إبداعية للشباب من مختلف جنسيات العالم، ولمناقشة قضاياهم وعرضها في إطار فني رفيع ".

وكانت الفنانة رولا زكي، افتتحت أولى فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثاني، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ.

ومن ضمن المشاركين في مسرح شباب العالم هذا العام المطربة التونسية، غالية بنعلي، التي ستشارك بحفل غنائي يشهد الكثير من الأغاني الشرقية والغربية كما تشارك المطربة اللبنانية ماريتا حلاني، بعرض غنائي للمرة الأولى لها، الأمر الذي أعربت عن امتنانها له. 

وينطلق منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ غدا السبت خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
السيسي وقرينته في افتتاح مسرح منتدى شباب العالم (صور)
السيسي وقرينته في افتتاح مسرح منتدى شباب العالم (صور)
السيسي وقرينته في افتتاح مسرح منتدى شباب العالم (صور)
السيسي وقرينته في افتتاح مسرح منتدى شباب العالم (صور)
السيسي وقرينته في افتتاح مسرح منتدى شباب العالم (صور)
السيسي وقرينته في افتتاح مسرح منتدى شباب العالم (صور)
السيسي وقرينته في افتتاح مسرح منتدى شباب العالم (صور)
السيسي وقرينته في افتتاح مسرح منتدى شباب العالم (صور)
السيسي وقرينته في افتتاح مسرح منتدى شباب العالم (صور)
السيسي وقرينته في افتتاح مسرح منتدى شباب العالم (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مؤتمر شباب العالم قرينة السيسي شرم الشيخ المسرح السيسي

أخبار تهمك

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: موعد مباراة كهربا ضد الزمالك.. حقيقة إيقافه 6 أشهر.. والأهلي يفاجيء الأبيض بخطوة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

هل يتعرض الأهلي للعقوبات بسبب التعاقد مع كهربا؟.. القيعي يُجيب

منذ حوالي 4 ساعات

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 13 ساعة

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 10 ساعة

أول تحرك من مرتضي منصور للرد على الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

الشقيقتان سارة ولورا أيوب يبدعان في عزف السلام الوطني بختام منتدى شباب العالم

مفاجأة.. 5 فنانين من مختلف العالم يهدون أغنية منتدى شباب العالم

مع ترقب إطلاق النسخة الثالثة بشرم الشيخ.. تعرف على أغنيات منتدى "شباب العالم" بدورتيه السابقتين ومفاجآت الأغنية المنتظرة

شرم الشيخ تشهد انطلاق مسرح شباب العالم في نسخته الثانية اليوم

"ماريتا وغالية بنعلي" على مسرح شباب العالم بشرم الشيخ

بدء التوافد على مسرح شباب العالم في نسخته الثانية الليلة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:29 م

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

11:16 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

11:52 م

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

09:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status