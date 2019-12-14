السيسي وقرينته في افتتاح مسرح منتدى شباب العالم (صور)

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، مساء الجمعة، العروض الفنية والمسرحية لمسرح شباب العالم بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، وذلك عشية انطلاق منتدي شباب العالم الثالث ٢٠١٩.





ونشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مجموعة صور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للفاعلية المسرحية التي حضرها الرئيس وقرينته.





وقال "راضي" إن المسرح يهدف لأن يكون منصة إبداعية للشباب من مختلف جنسيات العالم، ولمناقشة قضاياهم وعرضها في إطار فني رفيع ".





وكانت الفنانة رولا زكي، افتتحت أولى فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثاني، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ.





ومن ضمن المشاركين في مسرح شباب العالم هذا العام المطربة التونسية، غالية بنعلي، التي ستشارك بحفل غنائي يشهد الكثير من الأغاني الشرقية والغربية كما تشارك المطربة اللبنانية ماريتا حلاني، بعرض غنائي للمرة الأولى لها، الأمر الذي أعربت عن امتنانها له.





وينطلق منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ غدا السبت خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.