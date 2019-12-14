ليفربول ضد واتفورد.. تقارير انجليزية تطمئن جماهير الريدز بسهولة المباراة

يلتقي اليوم السبت نادي ليفربول ضد واتفورد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة و الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكه المكرمة و الرابعة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





تقارير انجليزية تطمئن جماهير الريدز بسهولة مباراة ليفربول ضد واتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز :



قالت صحيفة ليفربول إيكو:" واتفورد الأضعف هجومياً بالدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " سيكون احد اسباب خروج ليفربول بشباك نظيفة اليوم، ‏ستقام المباراة الاخيرة بالدوري لليفربول قبل عيد الميلاد يوم السبت حيث سيكون الخصم المعني واتفورد حيث ‏يحتل الفريق المركز 20 في الدوري الممتاز حيث جمع تسع نقاط فقط من 16 مباراة، ‏من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الريدز ويحرز الكثير من الأهداف ولكن بمجرد تحليل موسم واتفورد ربما يكون أكبر قدر من اليقين في المباراة هو شباك نظيفة للريدز".





وأضافت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة قبل مواجهة ليفربول ضد واتفورد بالدوري الإنجليزي :" ‏كافح رجال يورجن كلوب لمنع الفرق من التسجيل هذا الموسم مع الاحتفاظ بثلاث شباك نظيفة فقط في الدوري الممتاز ضد بيرنلي وشيفيلد يونايتد وبورنموث، ‏لكن في نهاية هذا الأسبوع سيتبعه الرابع بالتأكيد وفقًا للأداء الذي أظهره واتفورد حيث ‏سجل واتفورد تسعة أهداف فقط في الدوري حتى هذه المرحلة، هذا هو أقل عدد اهداف سجله اي فريق بالدوري مع كريستال بالاس في المركز 19 برصيد 14 هدفا ‏ومن المثير للاهتمام ، أن وضعهم الحالي يبدو أنه ينبع من الافتقار إلى الجودة النهائية بدلاً من عدم القدرة على الهجوم وخلق الفرص".