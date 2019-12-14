ريال سوسيداد ضد برشلونة.. فالفيردي يكشف عن جاهزية اللاعبين





تعرف علي تصريحات فالفيردي قبل مواجهة ريال سوسيداد ضد برشلونة بالدوري الاسباني :



"في العامين الماضيين فزنا في ميدان الانويتا علي ريال سوسيداد إنه أحد أصعب المباريات ونعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية، لا نفكر في الكلاسيكو أمام ريال مدريد الآن سنرى ذلك من بعد يوم الاحد الان نفكر في سوسيداد فقط سنواجه خصم قوي وصعب، ‏النقاط الثلاث ضد ريال سوسيداد هي نفسها ضد ريال مدريد، فاتي على ما يرام وهو هادئ هو سجله في دوري الابطال ، هناك كثير من الضجه في الاعلام ، نحن نحرص شفائة انزعاج اوتار الركبة لديه.





وأضاف مدرب البارسا قبل مواجهة ريال سوسيداد ضد برشلونة بالدوري الاسباني:" مهاجم تشلسي بيدرو لاعب تاريخي في برشلونة ، وهو أحد اللاعبين الذين يتمتعون بأكبر عدد من الألقاب ، لكنه في نادٍ آخر ، سنرى ما يحمله المستقبل، الآن نركز علي مباراة ريال سوسيداد جوردي البا سيميدو تدربوا لعدة ايام ، هم بخير وسنرى اذا كان يمكنهم دخول القائمة، ‏وصل آرثر بانزعاج من المباراة الأخيرة مع المنتخب كان عليه التوقف بعد مباراة أتلتيكو وسنرى ، هناك شك في مشاركته اليوم، لست مضطرًا إلى رج على الكثير من الأسئلة بخصوص الكلاسيكو لدينا مُباراة معمة غداً ، يوم الثلاثاء سنضطر إلى التحدث عن شيء ما حول الكلاسيكو".