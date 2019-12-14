Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال سوسيداد ضد برشلونة.. فالفيردي يكشف عن جاهزية اللاعبين

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:45 ص
Advertisements
ريال سوسيداد ضد برشلونة
ريال سوسيداد ضد برشلونة
علي ماهر حلمي
Advertisements


كشف الاسباني فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة عن جاهزية لاعبيه لمواجهة نظيره نادي ريال سوسيداد اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب انويتا الدولي بمدينة سوسيداد.


تعرف علي تصريحات فالفيردي قبل مواجهة ريال سوسيداد ضد برشلونة بالدوري الاسباني :

"في العامين الماضيين فزنا في ميدان الانويتا علي ريال سوسيداد إنه أحد أصعب المباريات ونعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية، لا نفكر في الكلاسيكو أمام ريال مدريد الآن سنرى ذلك من بعد يوم الاحد الان نفكر في سوسيداد فقط سنواجه خصم قوي وصعب، ‏النقاط الثلاث ضد ريال سوسيداد هي نفسها ضد ريال مدريد، فاتي على ما يرام وهو هادئ هو سجله في دوري الابطال ، هناك كثير من الضجه في الاعلام ، نحن نحرص شفائة انزعاج اوتار الركبة لديه.


وأضاف مدرب البارسا قبل مواجهة ريال سوسيداد ضد برشلونة بالدوري الاسباني:" مهاجم تشلسي بيدرو لاعب تاريخي في برشلونة ، وهو أحد اللاعبين الذين يتمتعون بأكبر عدد من الألقاب ، لكنه في نادٍ آخر ، سنرى ما يحمله المستقبل، الآن نركز علي مباراة ريال سوسيداد جوردي البا سيميدو تدربوا لعدة ايام ، هم بخير وسنرى اذا كان يمكنهم دخول القائمة، ‏وصل آرثر بانزعاج من المباراة الأخيرة مع المنتخب كان عليه التوقف بعد مباراة أتلتيكو وسنرى ، هناك شك في مشاركته اليوم، لست مضطرًا إلى رج على الكثير من الأسئلة بخصوص الكلاسيكو لدينا مُباراة معمة غداً ، يوم الثلاثاء سنضطر إلى التحدث عن شيء ما حول الكلاسيكو".


تعرف علي موعد مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة في الدوري الاسباني الممتاز :

من المقرر أن يواجه نادي ريال سوسيداد اليوم السبت علي ارضه ووسط جماهيره نظيره فريق برشلونة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة علي ملعب انويتا الدولي بمدينة سوسيداد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كلاسيكو الريال ريال سوسيداد ضد برشلونة جدول مبارايات اليوم الان الدوري الاسباني

أخبار تهمك

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: موعد مباراة كهربا ضد الزمالك.. حقيقة إيقافه 6 أشهر.. والأهلي يفاجيء الأبيض بخطوة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 13 ساعة

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ حوالي 3 ساعات

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 12 ساعة

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 10 ساعة

هل يتعرض الأهلي للعقوبات بسبب التعاقد مع كهربا؟.. القيعي يُجيب

منذ حوالي 4 ساعات

أول تحرك من مرتضي منصور للرد على الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الاسباني ومشاهدة البث المباشر

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الاسباني ومشاهدة البث المباشر

فالفيردي يوضح موقفه من ضم جريزمان

تحديد حارس ريال مدريد في الكلاسيكو ضد برشلونة

تعليق فالفيردي على تأجيل موعد الكلاسيكو

مدرب ريال سوسيداد يتحدى برشلونة قبل موقعة الغد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:29 م

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

11:16 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

11:52 م

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

09:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status