إبراهام يقود التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي



يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة قوية بين تشيلسي ونظيره بورنموث ضمن مباريات الجولة الستبعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، تحت قيادة الحكم جراهام سكوت فى لقاء قةي يسعي في

ه البلوز للفوز والإقتراب من المراكز الأولى ببطولة الدوري بينما يحاول بورنموث تحسين موقعه بجدول الدوري.





موعد مباراة تشيلسي وبورنموث بالدوري الإنجليزي



يحل فريق بورنموث ضيف على نظيره تشيلسي ضمن مباريات الجولة ال 17 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقام فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبورنموث بالدوري الإنجليزي



يستضيف نادي تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره نظيره فريق بورنموث ضمن مباريات الجولة ال 17 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء سيقام فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.





التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي الإنجليزي



حراسة المرمى : كيبا



خط الدفاع : أزبيلكويتا، توموري، زوما، جايمس



خط الوسط : كوفاستش، كانتي، بوليسيتش، ماونت، ويليان



خط الهجوم : إبراهام





التشكيل المتوقع لفريق بورنموث كالأتي :



حراسة المرمى : رامسدلي



خط الدفاع : فرانسيس، ميفاب، اكي، ريكو



خط الوسط : فريزر، ليرما، بيلينج، دانجوما



خط الهجوم : سولانكى، ويلسون