شاهد.. تعليق عمرو أديب على فيديو تعذيب أم لطفلها

علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة فيديو الأم التي تعذب طفلها "مروان"، موجها التحية والشكر للنائب العام لسرعة تدخله في القضية وانقاذ الطفل.





وقال "أديب" خلال برنامجه "الحكاية" الذي يقدمه على قناة "إم بي سي مصر"، إن النائب العام يبدوا ان لديه مكتب للرصد، حيث تصدى للواقعة منذ أمس، وبدا التدخل لإنقاذ الطفل واعادة حقه وحق الشعب من اسرته المفترية – حسب قوله-.





وكان الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أكد أنه تم تحديد مكان الأم والأب، وتم إبلاغ الشرطة وعناصر التدخل السريع التابعين للوزارة، بالإضافة إلى بيان النائب العام بإحالة الواقع للتحقيق.

وأشار إلى أن النيابة العامة تحقق حاليا مع الأب والأم، مؤكدا على استعداد الوزارة لاستضافة الطفل "مروان" في إحدى دور الرعاية، بعد الانتهاء من التحقيق.





وأوضح أن الأب هو من قام بنشر الفيديو لوجود خلافات مع زوجته، مشيرا إلى ان الام حاولت أن تعبر لزوجها عن انزعاجها بسبب الخلافات بينهما عن طريق الاعتداء على ابنها، مؤكدا أنه لن يتم عودة الطفل إلى اسرته قبل تأهيلهم وحل مشاكلهم، بالإضافة إلى فترة لتأهيل.