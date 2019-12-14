ناصر يستضيف سمسطا والواسطى يسعى لصدارة المجموعة الرابعة بالقسم الثالث





تشهد مباريات الجولة العاشرة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث صراعا كبيرا بين أندية القمة والقاع وذلك فى محاولة لتحسين النتائج بالعديد من الفرق أو استمرار الحالة الفنية المتميزة للفرق الأخرى أو الابتعاد عن منطقة الخطر ، المجموعة الرابعة والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر تدخل الجولة العاشرة تحت شعار " لا بديل عن الفوز "



مباريات اليوم السبت



الواسطى المتصدر بقيادة مديره الفنى احمد الجيوشى يسعى لمواصلة الصحوة الفنية الرائعة للفريق والتى يشهدها الفريق خلال الموسم الحالى وتحقيق الثلاث نقاط أمام مضيفه راس غارب الطامح لتحسين النتائج والعودة للمنافسة ، ويحتل

الواسطى المركز الاول برصيد 20 نقطة فيما يحتل راس غارب المركز الثامن برصيد 10 نقاط .



ويستضيف مطرطارس نظيره طامية فى ديربي فيومى من طابع خاص ويسعى كلا الفريقان لحصد الثلاث نقاط والتى يعقد عليها أبناء مطرطاس أهمية كبرى خاصة فى ظل الخسارة الأخيرة أمام الواسطى بهدف نظيف فيما يسعى طامية للدخول بقوة لمنطقة المنافسة ، ويحتل مطرطارس المركز الثالث برصيد 13 نقطة فيما يحتل طامية المركز الخامس برصيد 12 نقطة .



فيما يحل مركز شباب الفيوم " الساحة " ضيفا على شقيقه مركز شباب اطسا فى مباراة هامة للفريقان خاصة فى ظل حرص أبناء ساحة الفيوم على مزاحمة الواسطى الرياضى وتقليص الفارق ، ويحتل ساحة الفيوم المركز الثانى برصيد 14 نقطة فيما يحتل مركز شباب اطسا المركز التاسع برصيد 10 نقاط .



وبديربي أبناء بنى سويف يحل مركز شباب سمسطا الرياضى ضيفا على شقيقه ناصر بنى سويف فى لقاء يسعى كلا الفريقان لحصد الثلاث نقاط وإسعاد الجماهير وخاصة أبناء ناصر بنى سويف الطامحين للهروب من قاع الجدول ، ويحتل ناصر بنى سويف المركز الثانى عشر برصيد 6 نقاط فيما يحتل سمسطا المركز الرابع برصيد 13 نقطة .



ويستضيف مركز شباب ابشواى نظيره ابو كساة فى لقاء فيومى ، ويحتل ابشواى المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط فيما يحتل ابو كساة المركز السابع برصيد 11 نقطة .



وفى لقاء نارى يحل راس غارب ضيفا ثقيلا على ببا الرياضى فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين خاصة لأبناء ببا أصحاب الأرض الطامحين للهروب من سلسلة النتائج السلبية ، ويحتل ببا المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط فيما يحتل راس غارب المركز الثامن برصيد 10 نقاط .





ترتيب المجموعة الرابعة



1- الواسطى 20 نقطة



2- ساحة الفيوم 14 نقطة



3- مطرطارس 13 نقطة



4- سمسطا 13 نقطة



5- طامية 12 نقطة



6- عاملين غارب 12 نقطة



7- ابو كسأة 11 نقطة



8- راس غارب 10 نقاط



9- اطسا 10 نقاط



10- سنورس 9 نقاط



11- ابشواى 7 نقاط



12- ناصر بنى سويف 6 نقاط



13- ببا الرياضى 5 نقاط