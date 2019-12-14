بالأرقام.. مصطفي محمد "الرهان الكسبان" في الزمالك





واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي عقب مباراة الزمالك وبيراميدز ضد أحمد بلال، حيث تعرض لحملة عنيفة من الانتقادات والسخرية من جانب الزملكاوية بعد هدف "البلدوزر الجديد"، ووجه له البعض رسائل عتاب بأنه كنجم كبير كان يجب مساندة اللاعب الشاب وليس مهاجمته ومحاولة إحباطه وهو لا يزال في بداية مشواره الكروي.





أرقام "البلدوزر الجديد" مع الزمالك بالموسم الحالي:



عاد مصطفي محمد للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما قضي المواسم السابقة "رحالة" بين أندية الدوري المصري حيث لعب معارًا ضمن صفوف أندية طنطا، طلائع الجيش، والداخلية، وبعد تألقه قرر مسئولي القلعة البيضاء إعادته للنادي للاستفادة من إمكانياته الهجومية والتهديفية لقيادة خط هجوم الفريق الأبيض بالموسم الحالي.





شارك "البلدوزر الجديد" مع الزمالك في 15 مباراة بالموسم الحالي في مختلف البطولات (6 بالدوري الممتاز – 6 في دوري أبطال إفريقيا – 1 بكأس السوبر المحلي – 2 بكأس مصر)، وبلغ عدد دقائق اللعب الفعلية له مع الفريق الأبيض (1024 دقيقة لعب).





ونجح نجم المنتخب الأولمبي في تسجيل 7 أهداف مع الزمالك حتي الآن جاءت كالتالي:





- ديكاداها الصومالي (3 أهداف) الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا

- جينيراسيون فوت (1 هدف) ذهاب دور الـ32 الإفريقي

- الاتحاد السكندري (2 هدف) الدوري الممتاز – نصف نهائي كأس مصر

- بيراميدز (1 هدف) الدوري الممتاز