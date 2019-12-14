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حماقي لـ "تركي آل الشيخ": هلبس البندانة وطالعلك على الميدل بيست.. والمستشار: مستنيك تولعها (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:24 ص
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بوابة الفجر
حامد محمود
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نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية مقطع فيديو للفنان محمد حماقي خلال فعاليات موسم الرياض، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر حماقي، خلال الفيديو وهو يقول: أنا هلبس البندانة وطالعلك يابو ناصر على الميدل بيست".

وعلق المستشار من جانبه على الفيديو، قائلًا له: "مستنيك تولعها يا حماقي".

يذكر أن آل شيخ، نشر بالأمس لقطات حفل الفنان محمد حماقي بموسم الرياض، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" .

وقال حماقي في الفيديو:" بشكر صديقي وأخويا معالي المستشار تركي الشيخ على النقلة والطفرة الكبيرة التي حدثت، وأنه أعطى لنا الفرصة لكي نقابل أحلى جمهور في الدنيا، ويارب دائماً في تقدم وتطور دائماً إن شاء الله".

وقدم حماقي، أغاني كثيرة خلال الحفل من ألبومه الجديد "كل يوم من ده" اليوم، وتفاعل معه الجمهور بالغناء والهتاف، وتأثر الجمهور أيضاً بغناءه "من البداية" .


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موسم الرياض منوعات حماقي حفل تركي الفجر الفني ال الشيخ

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