التضامن تكشف تفاصيل إنقاذ الطفل مروان ضحية التعذيب من والدته (فيديو)

كشف الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، كواليس فيديو الأم التي تعذب طفلها "مروان"، مشيرا إلى أن الوزيرة غادة والي، حصلت على الفيديو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال "العقبي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب" على قناة "إم بي سي مصر"، أنه تم مكان الأم والأب، وتم إبلاغ الشرطة وعناصر التدخل السريع التابعين للوزارة، بالإضافة إلى بيان النائب العام بإحالة الواقع للتحقيق.





وأشار إلى أن النيابة العامة تحقق حاليا مع الأب والأم، مؤكدا على استعداد الوزارة لاستضافة الطفل "مروان" في إحدى دور الرعاية، بعد الانتهاء من التحقيق.





وأوضح أن الأب هو من قام بنشر الفيديو لوجود خلافات مع زوجته، مشيرا إلى ان الام حاولت أن تعبر لزوجها عن انزعاجها بسبب الخلافات بينهما عن طريق الاعتداء على ابنها، مؤكدا أنه لن يتم عودة الطفل إلى أسرته قبل تأهيلهم وحل مشاكلهم، بالإضافة إلى فترة لتأهيل الطفل لإزالة أثار ما حد له واعادته إلى طبيعته مرة أخرى.