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ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء مواجهات اليوم الجمعة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:21 ص
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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استأنفت مواجهات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2019، بلقائين مثيرين.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري السعةدي للمحترفين عقب انتهاء مواجهات اليوم الجمعة:-


مباراة النصر ضد التعاون

حقق الفريق الأول للكرة بنادي النصر فوزا ثمينا على نظيره التعاون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


وافتتح سيدريك أميس أهداف اللقاء لصالح التعاون، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك النصر عند الدقيقة 19.


وأدرك جوليانو دي باولا هدف التعادل للنصر من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى التعاون عند الدقيقة 31.


فيما سجل عبدالفتاح محمد أدم الهدف الثاني لصالح النصر عند الدقيقة 38، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز النصر على التعاون بهدفين مقابل هدف.


بهذا الفوز اعتلى النصر صدارة جدول ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، فيما تجم التعاون في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.


مباراة الاتفاق ضد الفتح:-

فاز الاتفاق على ضيفه الفتح، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وأحرز البرازيلي روجيريو كوتينيو هدف اللقاء الوحيد بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الفتح عند الدقيقة 87.


وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 13نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد الفتح في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.


ويأتي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:-

1- النصر برصيد 23 نقطة

2- الوحدة برصيد 21 نقطة

3- الهلال برصيد 20 نقطة

4- الأهلي برصيد 20 نقطة

5- التعاون برصيد 19 نقطة

6- الفيصلي برصيد 17 نقطة

7- أبها برصيد 17 نقاط

8- الرائد برصيد 17 نقاط

9- الشباب برصيد 15 نقاط

10- الحزم برصيد 14 نقاط

11- الاتفاق برصيد 13 نقاط

12- الفيحاء برصيد 13 نقاط

13- الاتحاد برصيد 12 نقاط

14- العدالة برصيد 8 نقاط

15- الفتح برصيد 5 نقاط

16- ضمك برصيد 4 نقاط
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