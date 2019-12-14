ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء مواجهات اليوم الجمعة





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري السعةدي للمحترفين عقب انتهاء مواجهات اليوم الجمعة:-





مباراة النصر ضد التعاون



حقق الفريق الأول للكرة بنادي النصر فوزا ثمينا على نظيره التعاون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.