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التشكيل المتوقع للفيصلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:18 ص
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستعد الفيصلي لمواجهة نظيره الاتحاد، ملعب الجوهرة المشتعلة، مساء اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


ويعاني الفيصلي من الهزيمة القاسية التي تعرض لها على يد الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية من الدوري السعودي، فيما يدخل الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا ثمينًا على الاتفاق، بهدفين مقابل هدف.


ومن المقرر أن يقام اللقاء، في تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.


وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وفيما يلي التشكيل المتوقع للفيصلي أمام الاتحاد:-

من المتوقع أن يدفع بريكليس تشاموسكا بمصطفى ملائكة، في حراسة المرمى، وأمامه محمد قاسم النخلي، وإيجور روسي، ورافائيل سيلفا، وخالد الغامدي، فيما يأتي كاليم هايلاند، ورولي بونيفاسيا في قلب الميدان، وأمامه لويزينهو، ويوسف الجبلي، وخالد الكعبي، وسيقود هجوم الفيصلي ويليام دي أوليفيرا.


حراسة المرمى: مصطفى ملائكة

خط الدفاع: محمد قاسم النخلي - إيجور روسي - رافائيل سيلفا - خالد الغامدي

خط الوسط: كاليم هايلاند - رولي بونيفاسيا

خط الوسط الهجومي: لويزينهو - يوسف الجبلي - خالد الكعبي

خط الهجوم: ويليام دي أوليفيرا


ويحتل الفيصلي المركز السادس من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحت فين، برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة. 
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