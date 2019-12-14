التشكيل المتوقع للفيصلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين



يستعد الفيصلي لمواجهة نظيره الاتحاد، ملعب الجوهرة المشتعلة، مساء اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





ويعاني الفيصلي من الهزيمة القاسية التي تعرض لها على يد الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية من الدوري السعودي، فيما يدخل الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا ثمينًا على الاتفاق، بهدفين مقابل هدف.