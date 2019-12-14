Advertisements
Advertisements
Advertisements

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:15 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements
ينتظر عشاق كرة القدم، مباراة نارية تجمع بين فريق الاتحاد ونظيره الفيصلي، ملعب الجوهرة المشتعلة، مساء اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


ويحتل الفيصلي المركز السادس من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحت فين، برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.


ومن المقرر أن يقام اللقاء، في تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.


وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وفيما يلي التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الفيصلي:-

من المتوقع أن يدفع هينك تين كات المدير الفني الجديد للاتحاد بفواز القرني في حراسة المرمى، وأمامه زياد الصحفي، ومروان دا كوستا، سعود عبد الحميد، وحمدان الشمراني، وسيضع كريم الأحمدي وخالد السميري والمالكي في وسط الميدان، فيما سيقود هجوم العميد فيتشيو، وبيجوفيتش، ورومارينهو.


حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: حمدان الشمراني - مروان دا كوستا - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: خالد السميري - كريم الأحمدي - عبد الله المالكي

خط الهجوم: فيتشيو - رومارينهو - بيجوفيتش
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبارايات اليوم جدول مبارايات اليوم الان الدوري السعودي الاتحاد

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 12 ساعة

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك من مرتضي منصور للرد على الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

هل يتعرض الأهلي للعقوبات بسبب التعاقد مع كهربا؟.. القيعي يُجيب

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

منذ أقل من ساعتين

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: موعد مباراة كهربا ضد الزمالك.. حقيقة إيقافه 6 أشهر.. والأهلي يفاجيء الأبيض بخطوة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: بيريز يرصد 600 مليون لضم هذه الصفقات ومبابي يختار فريقه الجديد ونجم الريال يتحدي رونالدو

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موضوعات متعلقة

NOW اونلاين: مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت Yalla shooot تابع لايف الاسطورة الهلال والاتحاد كلاسيكوSaudi

موعد مباراة الوحدة والاتحاد في الدوري السعودي

تشكيل ناري لمباراة الاتحاد والوصل بالبطولة العربية

AD SPORTS HD 1.. مشاهدة مباراة الاتحاد والوصل لايف YALLA SHOOT رابط يوتيوب ماتش الاتحاد والوصل LIVE HD

أبرزها ضد الترجي.. مواعيد مباريات الهلال السعودي في شهر ديسمبر

موعد مباراة الهلال والجبلين اليوم في كأس ولي العهد| مشاهدة مباراة الهلال ضد الجبلين بث مباشر AlHilal KSA

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:29 م

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

11:16 م

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

11:52 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

09:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status