التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين

ينتظر عشاق كرة القدم، مباراة نارية تجمع بين فريق الاتحاد ونظيره الفيصلي، ملعب الجوهرة المشتعلة، مساء اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





ويحتل الفيصلي المركز السادس من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحت فين، برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.





ومن المقرر أن يقام اللقاء، في تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.





وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وفيما يلي التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الفيصلي:-



من المتوقع أن يدفع هينك تين كات المدير الفني الجديد للاتحاد بفواز القرني في حراسة المرمى، وأمامه زياد الصحفي، ومروان دا كوستا، سعود عبد الحميد، وحمدان الشمراني، وسيضع كريم الأحمدي وخالد السميري والمالكي في وسط الميدان، فيما سيقود هجوم العميد فيتشيو، وبيجوفيتش، ورومارينهو.