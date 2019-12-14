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موعد مباراة ليستر سيتي ونورويتش سيتي اليوم السبت 13/12/2019| مشاهدة مباراة ليستر سيتي ونورويتش بث مباشر beIN Live HD

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:50 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ستاد كينج باور مباراة قوية اليوم وحاسمة بالبريميرليج بين ليستر سيتي ونورويتش سيتي ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، تحت قيادة الحكم أندي ميدلي، فى لقاء حاسم فى مشوار ليستر ببطولة الدوري الإنجليزى.


موعد مباراة ليستر سيتي ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي

يحل فريق نورويتش سيتى ضيف على ليستر سيتي ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب كينج باور مباراة ليستر سيتي ونورويتش سيتي ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 7 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.


ويحتل ليستر سيتى المركز الثانى خلف المتصدر ليفربول برصيد 38 نقطة بينما يحتل فريق نورويتش سيتى المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.
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