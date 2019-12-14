"القصاص": حملة مسح فيروس سي كانت الأكبر من نوعها في تاريخ الطب بالعالم

قال الدكتور محمد القصاص، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بجامعة حلوان، إن مصر كانت الدولة الأولى في العالم من حيث انتشار فيروس سي، وتحولت لدولة عالجت عدد مرضى يفوق عدد المرضى الذين تم علاجهم في العالم أجمع.



وأضاف "القصاص"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أن مصر قاربت على تحقيق حلم الانتهاء من فيروس سي تمامًا، مؤكدًا أنه إنجاز عظيم جدًا.



وأشار إلى أن مصر استطاعت أن تعالج 2 مليون مواطن حتى شهر أكتوبر 2018 بالمضادات الفيروسية المباشرة، لافتًا إلى أن حملة الكشف عن فيروس سي، التي بدأت في أكتوبر 2018، وانتهت في أبريل 2019، هي الحملة الأكبر من نوعها في تاريخ الطب بالعالم كله.

