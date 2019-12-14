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بفستان فوق الركبة.. مي عمر تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز وشوشة (صور)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:08 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أقيم منذ قليل حفل توزيع جوائز وشوشة، وكان من أوائل الحاضرين الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي لتكريمها عن دورها في مسلسل "ولد الغلابة".

وتألقت مي بفستان كب قصير باللون الأسود، به فتحه ساق كبيرة من الأمام، وتركت شعرها مُنسدلًا وراء ظهرها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالًا.

يُشار أن مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، إدوارد، إنجي المقدم، مي عمر، هبة مجدي، هادي الجيار، سلوي عثمان،ريم سامي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصباح.

يذكر أنَّ مي عمر، تصور حاليًا مسلسل" الفتوة"، والمسلسل من المُقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٠،والمسلسل تدور أحداثه فى حقبة زمنية غير معاصرة وتعود الأحداث للوراء قبل 100 عام بحي الجمالية، والمسلسل بطولة المسلسل ياسر جلال، محمد دياب، مي عمر،رياض الخولي، مهار نصار، مجدى فكرى.
بفستان فوق الركبة.. مي عمر تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز وشوشة (صور)
بفستان فوق الركبة.. مي عمر تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز وشوشة (صور)
بفستان فوق الركبة.. مي عمر تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز وشوشة (صور)
بفستان فوق الركبة.. مي عمر تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز وشوشة (صور)
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الكلمات المفتاحية

وشوشة مي عمر منوعات محمد سامي حفل جوائز الفجر الفني

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