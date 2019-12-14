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الأنبا يواقيم يترأس الصلاة على جثامين 4 مسيحيين من أسرة واحدة بأرمنت

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:02 ص
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الجنازة
الجنازة
حازم رفعت
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ترأس الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، اليوم بدير مارجرجس العامر بالرزيقات، صلاة الجناز على ٤ جثامين من أسرة واحدة، وذلك إثر نشوب حريق بمنزل الأسرة بأرمنت الحيط.

و أسفر الحادث عن مصرع كل من: مكاري عيسى، رب الاسرة، وزوجته آمال الجندي، وابنتيهما مارينا وميرونيا.

وشارك في الصلاة مع نيافته بعض من الآباء رهبان الدير، والقس هدرا لطفي كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بأرمنت الوابورات.

وألقى نيافته كلمة تعزية عن "أهمية الاستعداد في حياتنا"، وأختتم كلمته بالشكر للمسؤولين وكل من ساهم في إتمام إجراءات الدفن، طالبًا من الله نياحةً للمُنتقلين في أحضان القديسين، وأن يعطي عزاء للأسرة والأحباء.
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الكلمات المفتاحية

مسيحيين جنازة الشهيد مارجرجس الحريق الانبا يواقيم

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