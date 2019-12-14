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موعد مباراة أستون فيلا وشيفيلد اليوم السبت 13/12/2019| مشاهدة مباراة شيفيلد ضد أستون فيلا بث مباشر beIN Live HD

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:33 ص
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أستون فيلا
أستون فيلا
علي ماهر حلمى
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يستضيف اليوم السبت نادي شيفيلد يونايتد علي ارضه ووسط جماهيره بمدينة شيفيلد نظيره نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".


ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي شيفيلد يونايتد و نظيره نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة علي ملعب برامال لين الدولي بمدينة شيفيلد.


وتذاع المباراة بين نادي شيفيلد يونايتد و نظيره نادي استون فيلا اليوم السبت علي قناة بي أن سبورت 8 التابعة لشبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الشرق الأوسط.


ويدخل نادي شيفيلد يونايتد المباراة وهو فى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة ويسعى لاستغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز و الحصول على الثلاث نقاط للاقتراب من المراكز المؤهلة الي البطولات الأوربية الموسم المقبل بينما يدخل نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه المباراة وهو في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.
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