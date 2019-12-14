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الجزائرية كاميليا ورد تشع جمالا وأنوثة في حفل جوائز "وشوشة"

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:55 ص
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كاميليا ورد
كاميليا ورد
لمياء علي
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كرمت مجموعة وشوشة الإعلامية، النجمة الجزائرية كاميليا ورد بجائزة أفضل مطربة شابة وذلك خلال توزيع جوائز الأفضل 2019، والذي انطلق منذ قليل سط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والإذاعة.

وخطفت كاميليا الأنظار بفستان أنيق مخملي ذو أكمام طويلة ومفتوح الصدر باللون الأسود من تصميم المبدع فؤاد سركيس، ونسقت تسريحة شعر مميزة تناسبت مع جمال إطلالتها.

وحرص على حضور الحفل كل من مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، أسماء أبو اليزيد، إسعاد يونس، نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، هنادي مهني. إيهاب فهمي، أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد،عمرو محمود ياسين، ريم البارودي، ميرنا وليد، أحمد حسن وزينب، أنغام، ومديرة أعمالها رندا جبر، وأحمد إبراهيم .

جدير بالذكر أن مجموعة "وشوشة الإعلامية" ستكرم عددا من نجوم الفن والاعلام والرياضة فى حفلها لتوزيع جوائز الأفضل فى عام٢٠١٩، والذى أقيم منذ قليل فى مركز المناره للمؤتمرات الدوليه ، بحضور رئيس مجلس الإدارة وشوشه.



الجزائرية كاميليا ورد تشع جمالا وأنوثة في حفل جوائز "وشوشة"
الجزائرية كاميليا ورد تشع جمالا وأنوثة في حفل جوائز "وشوشة"
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وشوشة منوعات حفل جوائز الفجر الفني أحمد حسن الان

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