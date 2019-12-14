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موعد مباراة السد ومونتيري اليوم السبت 13/12/2019| مشاهدة مباراة السد ضد مونتيري بث مباشر beIN Live HD

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:26 ص
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السد القطري
السد القطري
عبدالقادر عرابي
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يستضيف استاد حمد بن جاسم بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة غداً السبت 14 ديسمبر، مواجهة الدور الثاني والمؤهل لقبل نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بين فريقي السد القطري ونادي مونتيري المكسيكي، بطل دوري أبطال الكونكاكاف.


ويسعى نادي السد بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز لإستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل الصعود لقبل النهائي ومواجهة ليفربول الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا.


ويخوض السد ثاني مواجهاته في البطولة، بعد أن تجاوز الدور الأور بالفوز على هينيجن من نيو كاليدونيا، ممثل أوقيانوسيا في البطولة بنتيجة 3-1، في مباراة إمتدت لأشواط إضافية بعد التعادل الإيجابي 1-1، حيث سجل أهداف السد عبدالكريم حسن وبغداد بونجاح وبيدو ميجيل، فيما يستهل مونتيري مشواره في البطولة.


التشكيل المتوقع لنادي السد ضد مونتيري

من المتوقع أن يخوض المدرب تشافي مباراة السد بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع: بيدرو ميجيل – وونج يونج يانج – خوخي بوعلام – عبدالكريم حسن

خط الوسط: جابي – سالم الهاجري – أكرم عفيف

خط الهجوم: تاي هي نام – حسن الهيدوس – بغداد بونجاح.


موعد مباراة السد ومونتيري والقنوات الناقلة لها

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاساعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناتي Alkass Three HD بتعليق خليل البلوشي، وقناة beIN Sports HD 1 بتعليق يوسف سيف
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